米雪否認與尹志強冥婚：我哋好瀟灑！

無綫節目《單對單》今晚（26日）首播，請來了米雪及黃日華任嘉賓，前者剖白與男友尹志強相處20多年的點滴，透露當年對方拍時裝劇，她拍古裝劇，經常用同一個化妝間，朝夕相對自然產生感情，更指男友非常竉她，每當贏錢便給她利是。

即使男友發現患上鼻咽癌，但仍積極面對：「佢係好番，後來係因為後遺症，但佢仍然周圍玩，去美國、歐洲見晒啲朋友，我覺得佢已經無撼。」對於有報道指他們冥婚，米雪表示：「我哋唔需要，對大家好有信心，唔需要一張紙，亦冇諗過結婚，好瀟灑。（單身咁多年有冇諗過搵番個伴？）有嘅，但係呢個歲數都係唔好喇，自由自在真係幾好，如果遇到真係有個性格啱嘅、健康嘅人，我都唔抗拒，最緊要愛自己，珍惜生命同朋友。」

而去年喪妻的黃日華，坦言太太梁潔華離世後，很多時候不受控制情緒低落，經常性想起很多關於她的事，亦從太太手機3萬多張照片中，挑選了1萬7千多張沖曬：「驚第時手機壞就冇晒，曬完都用咗一個半月分門別類，做晒勞作整咗一本相薄，睇番啲相原來都好多開心回憶，咁心情自然好，有時我都當太太存在，唸經時會同佢傾偈，有時開車亦會望住個天同佢講嘢。」