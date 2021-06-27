【是日通勝】（一點居士）

辛丑年五月十八丙午水建日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：祭祀、會友、栽種

忌：詞訟、動土、作灶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：1、4、8、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座

為理財傷腦筋，或需考慮與人合作的可能性。

金牛座

擔心工作的你，行事舉棋不定，不如找人商量。

雙子座

不要忽略積少成多的力量，有閒錢就應儲起來。

巨蟹座

突如其來的任務打亂了原有計劃，卻無法拒絕。

獅子座

桃花旺，有異性被你深深吸引，可進一步發展。

處女座

心情躁動不安，有必要自我勉勵才可重返正軌。

天秤座

懂得變通，很多問題也能解決，勿死牛一邊頸。

天蠍座

工作表現受到讚賞，應再接再厲，忌得意忘形。

人馬座

事業遇上挑戰，惟辛苦付出未能獲得合理回報。

山羊座

當局者迷，感情發展不似預期，宜向友人請教。

水瓶座

你的想法未能得到別人支持，只懂抱怨沒好處。

雙魚座

身心不在狀態，做事顯得有心無力，容易洩氣。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 桃花旺

（跌）牛 健康差

鼠

是日沖煞，工作運一般，急於求成易出意外。

牛

胃口欠佳，最好減少吃零食，以免影響正餐。

虎

財運旺，多向經驗豐富的人取經，將有得着。

兔

健康運平平，盡可能少去空氣不流通的地方。

龍

事業與財運皆上升，做事得心應手冇煩惱。

蛇

投資有眼光，只要掌握好分寸，回報理想。

馬

交友要慎重，防人之心不可無，以免破財收場。

羊

桃花旺，趁周日約會另一半，可令感情升溫。

猴

社交運不錯，惟出門會友要留意交通安全。

雞

處事宜謹慎，提防因一時疏忽而惹上麻煩。

狗

若今天放假，不妨跟老友見面，可放鬆身心。

豬

熬夜易傷身，無謂因通宵煲劇而賠上健康。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

提防家居擺設趕走貴人

在日常生活中，若是遇到貴人相助，定會事事順利，若是失去貴人之助，自然會壓力巨大，阻礙重重。若自身養成一些不良的風水習慣，很可能導致你失去貴人庇佑，現在就來了解一下！

禁忌1.大門左側晾衣物

一般來說，家中的大門左側為貴人方位，代表的是平時與你無往來、無關係、不熟悉或讓你意想不到的貴人。若你經常在家中的大門左側晾曬衣物、堆積雜物，這些物品所散發出來的不潔之氣，就會阻擋了貴人的進入。

禁忌2.梳化背後掛鏡子

有些人因為家中面積較小，為了讓其看上去更大一些，選擇在客廳的梳化背後懸掛一面大鏡子，殊不知這樣做是犯了風水大忌，導致實牆變虛牆，阻擋了貴人的進入，身邊的貴人都會悄悄走開。因此，家中的梳化要靠實牆擺放，才會讓家人遇事有貴人相助，財運旺盛。

禁忌3.書枱左邊放垃圾桶

風水學認為，書枱的左邊為青龍位，即貴人位，千萬不能在這個地方擺放垃圾桶等雜物，否則就會沾污了貴人，讓貴人對你敬而遠之。此外，不可在書枱上面擺放一些殘缺或破損的物品，以免產生負能量，阻礙貴人對你的眷顧。