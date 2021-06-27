聲夢傳奇｜姚焯菲JW合唱變Twins　評判揭炎明熹性格影響歌藝

無綫節目《聲夢傳奇》今晚（26日）播出最新一集，當中人氣王之一現年14歲的姚焯菲（Chantel）與JW（王灝兒）合唱，揀選的歌曲正是JW自己的歌曲《矛盾一生》，但因為Chantel忙考試而JW又忙拍劇，他們練習的時間非常有限，Chantel表示：「遇到JW老師係好幸福嘅事，佢畀到我安全感。」

而他們演出時無論身高、造型及唱功亦極為相似，就連李克勤都要大讚他們神同步有如「Twins」一樣。獲多位評判大讚他們表現出色之餘，亦讚Chantel前途無可限量，華納音樂高層齊樂平直言：「你嘅年紀，加上你嘅聲、色、藝，喺唱片公司立場已經簽得。」而《矛》的監製兼編曲周漢錫亦大讚Chantel好並表示：「你有啲模仿JW嘅唱腔，但係你嘅唱歌生涯啱啱開始係正常，依家係吸收人哋優點，去改變同提升自己嘅時候。」最終得到18盞綠燈成功晉級。

而另一位人氣王炎明熹（Gigi）與AGA（江海迦）合唱R&B歌曲《命硬》，事前AGA還帶她到錄音室進行特訓，改善上次咬字不清以及有懶音的問題。而李克勤對Gigi嘅評語係：「開頭有啲戰戰兢兢嘅感覺，好彩中段以前個Gigi返番嚟，去到尾段係好靚。」而Eric Kwok直指佢嘅性格導致唱得冇想像中咁好：「你嘅性格去到好盡、好努力，對自要求好高，不過唱R&B係好鬆，係性格阻咗你，不過你嘅性格唔係唔好，因為你有咁厲害嘅性格，先至令你短時間學到同做到咁多嘢，將來再唱R&B希望你可以更加放鬆。而寰亞音樂高層Viki Chan則大讚：「如果喺唱片公司嚟講，你後生，外形又好，把聲又靚又有性格，其實簽得㗎啦。」最後Gigi得到23盞綠燈成功晉級。