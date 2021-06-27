東方日報C1：克勤「奶爸」做上癮　獲欽點做《中國好聲音》導師

重量級歌手李克勤繼無綫《聲夢傳奇》後將榮任「第二任奶爸」，以千萬酬勞應內地音樂選秀節目《中國好聲音》邀請任導師。據知在眾多天王級歌手中仍被選中，全因他勝在超幽默又極暖心，雖然要趕返內地而未能親身陪《聲夢》「仔女」走到最尾，但他已早有「準備」定可見證學員創造傳奇。

李克勤當初以「驚喜主理人」身份現身無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇》，和15位參賽者初見面時，曾被15歲的詹天文及14歲的姚焯菲問：「我不知李克勤是誰。」雖然天王級變「Nobody」，但未打擊到克勤任導師的信念，視眾學員如親仔女「眠乾睡濕」般湊大，他曾說：「以前係每個禮拜做一日嘢，依家幾乎日日都開會，所有人都係全天候。」經過多月的陪伴及齊齊經歷殘忍的淘汰賽後，他已成為眾「仔女」的「超級奶爸」，早前的《聲夢》飯局中，大熱的炎明熹、姚焯菲、林君蓮及文凱婷均讚他如親生爸爸一樣，令她們感到關懷，又會被催交「功課」，而他亦曾為學員揀錯歌而大感頭痛。

周杰倫張惠妹請辭

克勤和這班「我願教、佢哋願學」的學員建立了深厚感情，不過他即將忍痛離開《聲夢》，日內起程往上海培育另一班內地學員。據知內地王牌音樂選秀節目《中國好聲音》最新一季，傳以千萬酬勞重金誠邀他以香港歌手代表身份擔任導師，而對他「情有獨鍾」的原因是他參加內地綜藝節目《蒙面歌王》及《我是歌手》時，展示無懈可擊的唱功，又跟內地美聲歌手周深合唱，令他在內地的知名度爆錶，不過因早前內地瘋傳「國家有部門通知，要求停止一切綜藝節目的海選節目」，才令他有空檔接任《聲夢》「奶爸」一職，可是近日《中》重新啟動，而今季加盟的導師屬頂級歌手，包括有汪峰、劉歡、張杰、張靚穎、鄧紫棋、李榮浩等，據知台灣的天王周杰倫及天后張惠妹亦是被邀的導師團隊成員，可是兩人考慮到因台灣疫情未退，已向有關單位請辭。

《聲夢》總決賽玩「遙控」

克勤是繼謝霆鋒及陳奕迅後，第3位獲「欽點」加盟《中》的天王級歌手，故就算《聲夢》臨近尾聲，他也不得不嚴陣以待，提早返內地準備迎接這項新挑戰，加上長達21日的防疫隔離及備戰事宜，兼且之後還有海量的內地工作，故他起碼在內地逗留長達數月，期間未能返港。雖然要痛別學員，不過據知他會以「遙控」形式現身7月的總決賽，和學員齊齊迎接最後的賽果，總之「人不到，但精神猶在」。克勤所屬的英皇經理人霍汶希表示：「因為《中國好聲音》主辦單位好欣賞克勤嘅幽默感同專業，又帶領到啲學員進步，今次被邀請係好開心同榮幸嘅。」

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