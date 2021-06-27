自我增值！何雁詩報讀美國大學網上音樂課程

歌手何雁詩（Stephanie）在疫情期間自資做了4首歌，並圓夢自行推出專輯，雖然Step表示因做歌，花了大筆積蓄，她都要努力再搵錢，不過好學不倦的她透露報讀了一個音樂課程，她留言：「好開心！最近報咗一個online課程，一年課程畀我重新體驗大學生活，雖然係網上授課，一諗起可以學到好多production同埋music business嘅嘢，又可以認識多啲海外音樂人，我就好興奮，興奮到想一起身就係開學日。」

習慣日夜顛倒

她指多年來她一直想認真讀音樂，趁最近有時間就快學嘢增值自己：「如果唔係點樣與時並進呀？」她回覆東網說：「係一個大學課程，上一年係叫certificate嘅course，一星期要上4日堂，但係美國時間全部凌晨3點至6點或9點，因為上年自己做歌搞專輯，好多嘢要主動，我都想學多啲音樂business嘅嘢。」問到作息時間豈不是調轉晒？她說：「都辛苦㗎，不過之前開劇都慣咗時間顛倒，遲吓都會問吓佢哋可唔可以用番我啲時間先睇番嗰堂，依家就好似我同其他人都有jet lag。」