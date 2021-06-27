【屋租都冇錢交】谷婭溦靠阿媽資助：我好冇用！

星夢歌手谷婭溦入行6年終推出首張個人大碟《哭牆》，她笑言終可讓爸爸消消氣，因為媽媽這半年來留港照顧她：「爸爸終於同我講番嘢，仲話要支持我，佢覺得我終於有成績交出嚟，我都放下心頭大石，對父母有交代。」她明白現在只是起步，需要再努力，未來會有很多親自作曲填詞的作品，亦希望兩年內可以在紅館開騷：「夾硬畀信心自己，希望疫情後可以開住mini concert先。」

講到疫情下收入大減，連租也交不起，幸好獲媽媽資助：「有佢喺度，我只需要負責自己嘅交通費同出街費用。」隨即自責一直未付過家用：「我覺得自己好冇用！呢件係我一直對父母好內疚嘅事，咁多年我照顧唔到佢哋，甚至連自己都照顧唔到，交租、食飯都係一個問題！」幸好一直獲家人支持，雖然爸爸一開始反對她，但後來都被她打動：「佢哋覺得我為咗唱歌夢想竟然可以堅持咗12年，覺得我可以為一件事做到咁盡，所以佢哋有咩理由唔支持我？」

不愛圈中人富二代

入行以來她沒傳過緋聞，坦言曾有圈內外的人追求，但都不合眼緣，她不否認自己要求高：「要靚仔、高、正面陽光，哈哈，我唔鍾意圈中人，唔鍾意富二代，我鍾意靠自己能力上嚟嗰啲。」她笑言有工作時不想拍拖，冇工作時就想拍拖，但緣分可遇不可求，而父母亦不會催她。事業為重的她定下先開紅館後拍拖的目標：「如果開到紅館騷我就拍拖、結婚、生仔啦！如果開唔到就35歲前啦，仲有4、5年時間。」