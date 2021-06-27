【心理測驗】超準！戀愛大拯救

要數最經典的道德選擇題，莫過於最著名的「電車難題」 (Trolley Problem)，救一人還是救五人，可能大家的內心都有自己的答案。如果情景一轉，變身成船難，有3個不同身份的人和一個莫大的誘惑在眼前，你又會如何決擇呢？網上瘋傳的一個災難面前的一個選擇，不但可以看清自己，更可以知悉你的愛情觀和靈魂伴侶，趕快一起來玩吧！

【問題】

假設有一艘船發生嚴重故障，船上有一位老人、一位孕婦、一個嬰兒和一箱五代人都花不完的金銀珠寶，現在你只能留下兩個選擇，請問你會怎麼選擇？

A.留下老人和孕婦

B.留下老人和嬰兒

C.留下老人和金銀珠寶

D.留下孕婦和嬰兒

E.留下孕婦和金銀珠寶

F.留下嬰兒和金銀珠寶

【結果分析】

A.個性直率 感情細膩

性格隨性灑脫，直來直往，做事不願被束縛，更不愛耍陰謀詭計，討厭表裏不一的人。工作上你的抗壓能力很強、富有上進心，遇到困難也會勇往直前，所以較容易取得成就。不過有些焦慮的個性，令你經常想太多，得失心也很重，一旦事情不似預期，情緒就容易波動。此外，你亦有一點固執，一旦堅持某項觀點就很難改變。

情感細膩，善於觀察。在愛情中，比起甜言蜜語更着重實際行動，因為性格較保守，不太會玩愛情遊戲，一旦談戀愛就非常認真，對另一半甚為忠誠。你對另一半也沒有太大的要求，不求大富大貴，只求精神上的共鳴，同時亦希望對方有上進心。

B.個性熱情 感受敏銳

天生不羈放縱愛自由，喜歡新鮮和刺激、美食和旅遊。熱情開朗的你非常講義氣，對朋友可以兩肋插刀，不過你的防備心很重，想要成為你真心認可的朋友，要長久的付出與耐心。另外，你容易受環境影響和感情用事，情緒波動較大，不過你善良體貼且有同理心的特質，令朋友們每當有心事，都願意與你傾訴。

在感情的世界中，你有強勁的第六感和洞察力，對愈親近的人直覺愈敏銳，所以另一半對你難有所隱藏，你往往可以透過蛛絲馬迹找到想要的資訊。你的世界黑白分明，拒絕玩曖昧，但在愛情中你又有點矛盾，一方面渴望被征服，一方面又想要完全征服對方，不過可以肯定的是，你無法接受不如自己的異性。

C.個性溫和 感情主觀

溫和且嚮往和平的你，討厭爭吵，遇到爭執時傾向於「大事化小，小事化無」的解決方案。你的情商很高，洞察力很強，在生活中可以輕易察覺到別人的情緒變化，善解人意。懂得在不同的場合說不同的話，種種特質令你與大部分人都相處得不錯。雖然你的性情溫和，但實際上亦有自己的小脾氣，最討厭被別人干涉或探究隱私。

在愛情中你是一個典型的顏控，擇偶時會注重對方的外表和身高，在日常生活中對於顏值高的人，會有格外的包容心。面對感情時，你有追求、有主見，不願將就、寧缺勿濫，所以多半是單身或晚婚。另外，你的性格務實，付出就要有回報，若對方只懂索取，你亦不會毫無底線的遷就，因為你最愛的永遠是自己。

D.個性獨立 感情矛盾

有主見、有想法，一旦下定決心就會堅持到底。你的脾氣不錯，待人溫和有禮、做事不疾不徐，但討厭別人對你嘮嘮叨叨或指手畫腳，會引起你反叛的一面。此外，你眼裏容不下一粒沙，接受不了別人的撒謊欺騙，即使是善意的謊言也不可以。你喜歡輕鬆自由的生活，是一個簡單的人，而且眼光不錯、品味很高，會喜歡一些小眾的物件。

面對感情，你會顯得十分矛盾，一方面渴望浪漫熱烈的愛情，另一方面又很理性，明白現實與金錢的重要性，但理性終會戰勝感性，因為你偏向選擇穩定的生活。不過你性格之中有不服輸的一面，對愛情不願將就，所以會一直努力提升自己，希望變得更優秀，能有更多選擇。另外，愛情在你心目中只是錦上添花，比不上自由，即使談戀愛亦要給你足夠的私人空間，不喜歡沒有主見或過分依賴的異性。

E.個性積極 感情挑剔

個性積極向上、充滿正能量，為人慷慨大方、不愛斤斤計較，所以有不錯的人緣；但你的戒備心很強，特別是與陌生人相處時，會不自覺流露出淡淡的疏離感，一言一行都富禮貌而十分客氣。即使面對熟人，有時亦會忽冷忽熱，和你做朋友要有很大的耐心。你愛面子且自尊心強，會在乎別人的看法和評價，情緒容易受外界影響。小事上容易搖擺不定，但大是大非則立場堅定，有野心、上進心，從小到大都想出人頭地，亦相信憑自己的努力必然有所成就。

感情方面很挑剔，難遇上心動的對象；不過一旦戀愛就十分專一，喜歡上某個人就會全心全意待對方好，所以與你談戀愛是一件很幸福的事。不過你敏感多疑且善妒愛吃醋，會要求另一半和異性保持絕對的距離，亦討厭對方稱讚異性。此外，你追求旗鼓相當的愛情，對方一定要有足夠優秀或有讓你崇拜的地方。如果對方的能力很差，遇事只會怨天尤人，或者對未來沒有規劃，無論你多麼喜歡他，分開也是早晚的事。

F.個性有序 感情務實

具責任感且孝順顧家，懂得照顧別人、善於換位思考，所以和你相處會十分舒心；不過你的性格好強，遇到困難時會先想辦法自己解決，因此很容易成為領導者，又或某行業的佼佼者。此外，你的控制欲很強，行動前習慣擬好計劃，因此討厭被人打亂，討厭不守時、不講信用的人。

面對愛情，你是一個務實的人，討厭甜言蜜語的人。你容易缺乏安全感，有時候會忍不住透過試探和考驗去測試對方的愛，經常說反話，看似堅強實則孤獨脆弱。另外，你是一個被動的人，遇到喜歡的人亦會因為自卑和害怕被拒絕而不敢主動表白。不過與你談戀愛是一很不錯的事，因為你的包容心強，亦懂得照顧別人。