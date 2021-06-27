許廷鏗眼淺好易喊　嘆獨立音樂人路難行

歌手許廷鏗（Alfred）與組合per se在旺角麥花臣場館開騷，獲Alfred父母、林欣彤等到場支持，場內4人一組隔開坐。3人以一曲《Negative》打頭陣掀開序幕，連唱幾首歌後，Alfred跟大家打招呼，表示他們組成組合「Negative Ends」，有點感觸的他表示：「突然有吓觸動咗想喊，人大咗眼淺咗，有次綵排我同Sandy對望吓，見到佢喊，搞到我又喊，我哋都唔知點解。」

此時已喊緊的Sandy笑言因為當時是「M到」第1日，Alfred即笑言他都是：「其實唔知點解，觸動就係觸動。」他又謂現開始行獨立音樂人方向，多謝per se及大家陪他同行，席間又幫低調的per se宣布將於下半年在同樣場地開騷。完騷後過半觀眾仍不肯走，3人再次上台唱出《無窮》及《無力感x天空塌下前》，大家終肯離場。

騷後訪問時，講到獨立後的首個演出，Alfred表示是機緣巧合與per se組成此組合，反應很好令他打下強心針：「有段時間獨立後唔知音樂路點走，但依家就知道自己方向係正確。」per se就表示：「我哋好少同人合作，今次係咁啱遇到Alfred，佢係一個role model（榜樣）。」Alfred又表示此組合本是一晚限定，但因反應很好，故希望之後可以再合作。而講到有指Alfred將擔任《全民造星IV》的導師，他笑言是待定：「呼聲都好高，但我未應承，驚自己做導師未夠資格。（你係role model喎？）因為自己玩過歌唱比賽，可唔可以行到落去好睇個開始，唔想誤人子弟，所以需要慎重考慮。」他又笑言擔心湊女團不擅長擔當和事老角色，因本身少睇女團。