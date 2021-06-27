阿嬌靠飲水Keep Fit！32C性感女神斷食15日減肥被轟

女人出名要靚唔要命，為咗減肥隨時可以豁出去，嘗試一啲極端減肥法，不過好容易會搞壞自己身體，所以大家千祈唔好亂試呀！就好似擁有32C火辣身材、有「內地林志玲」之稱嘅性感女神周韋彤，早前就喺社交網話自己用36日激減逾27磅，大晒黃蜂腰，盡騷完美S形曲線！但係佢分享自己嘅地獄減肥餐單，當中竟然有長達15日只係靠「飲水」，令到一眾網民都嚇親！

佢嘅減肥方法可分為4個階段，前6日為適應期，可以食雞蛋、蔬菜、水果，唔夠飽可以食魚肉嚟補充蛋白質，再每日做1小時運動。之後進入第2階段有3日唔可以食嘢，只能夠飲水、茶、黑咖啡，但繼續保持做運動，目的係排出身體毒素。第三階段係為期15日嘅生酮期，主要食雞蛋、蔬菜，魚肉嚟補充蛋白質，再做大量嘅運動嚟消耗脂肪。到最後12天就係斷食期，唔再做運動，純粹飲水、茶、黑咖啡等「各種味道嘅水」。佢提醒減肥人士，要根據身體質素同運動習慣進行，再合理執行減肥計劃，唔可以夾硬嚟！網友對於佢咁長時間斷食感到佩服，問佢點解可以堅持咁耐，但就有網友鬧爆話：「這種食譜分享出來不是在害人嗎？」仲叫大家唔好學，減吧都係慢慢減啦！

阿嬌6日減近7磅

女星鍾欣潼（阿嬌）不時被指有Baby fat，好容易水腫，佢話因為工作關係，成日都唔記得飲水，結果皮膚變好乾，唔容易出油，新陳代謝又變差，所以佢就自定「黃金時間飲水減肥法」，佢話每日起身之後，每隔唔到2小時就飲1次水，每次150ml至200ml左右，佢強調最好飲常溫白開水，不要以咖啡、茶等飲料代替，結果用咗6日就減咗近7磅，皮膚仲好咗添！

佢分享自己最佳飲水時間表：

7:00 起身後，佢話呢杯水可以用來補充整晚消耗嘅水分，並開啟腸胃蠕動，幫助排便。

9:00 早餐後，呢一杯水是因應9點係腸胃排毒時間，不但可以清理腸胃累積毒素，可以提神醒腦。

11:30 午飯前飲水，增加飽足感，令到午餐可以別少啲。

13:00 飯後1小時內喝杯水可幫助消化。

15:00 下午茶時間飲水，可以提吓神，減少食零食。

17:30 晚飯前，同樣的道理，先飲水增加飽足感，令晚餐唔會食到過量。

20:00 口渴就飲水，但要注意睡前兩小時不要喝水，會水腫，因睡前飲水較容易造成腎臟負擔及水腫，而且可能因為「夜尿」而影響睡眠品質。

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