男友疑一腳踏兩船　珉娥高調晒愛反被指係第三者

韓國女團AOA前成員珉娥去年7月自爆10年間遭隊長智珉欺凌，令她患上抑鬱症及多次企圖自殺，她曾在社交網上載割脈照，情況令人擔心，最近透露健康狀況有好轉的她昨日上載與男友A某的合照，高調晒愛，但昨晚卻傳出男方其實是一腳踏兩船，更有指是珉娥主動聯絡男方，因而惹起爭議。

昨晚有網民於社交網發文指A某與女友B某已經拍拖近3年，但A某在兩人拍拖1000日紀念之前突然潛水，之後就見到珉娥上載與A某的親密合照，而B某方面又稱珉娥明知A某有女朋友，仍主動在社交網聯絡他。

珉娥其後發文否認主動聯絡A某，又公開A某於去年7月發給她的私訊，指A某在她公開被欺凌事件後主動發私訊安慰她，而她於今年6月10月才回覆對方的訊息，並因為很喜歡對方的畫作而請對方幫她畫畫，她亦知道對方有女友，但當時A某有關於感情事及其他事的煩惱，兩人便開始有交流，並發現有很多共通點，開始對彼此產生好感，但她指自己並非第三者，強調男友是與前度分手後，才開始與她拍拖。

她又指戀愛就是會有分手和再與其他人交往，明白分手不久便與其他人交往會令人看不順眼，但她不想因為失實文章而受到傷害，又說：「我現在有事務所，正準備復出，我會上載和一腳踏兩船的男人的合照嗎？我有可能會這樣做嗎？明明會惹起是非的，假如再有人留惡意評論，我會收集起來然後提告的。」又指現時男友前度的父親正在恐嚇她，希望對方停止威脅她和男友：「你的說話讓我和他都感到很害怕，雖然我和他的父親已經不在人世，但母親仍然在生，她們都看到的，她們的子女也是同樣珍貴的，所以不要繼續恐嚇我們了。」

至於男友A某亦透過社交網否認一腳踏兩船：「現在網上的失實文章令我和女朋友都受到傷害，我之前已經打過電話給女友提出分手，是在完全整理關係後才開始跟珉娥談戀愛的，我也在第二天發訊息給前女友，而因為現在的狀況，我曾嘗試打電話及發短訊給她，但她沒有理會。」