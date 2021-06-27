方便舒適Puppy Pocket　帶住狗狗四圍去

有了Puppy Pocket，以後想跟「主子」一齊上班、購物、遠足、參加晚宴、上瑜伽課或去旅行都話咁易！（互聯網）

對現代人來說，毛孩就像是家人般存在，每天都想跟牠們形影不離。每當要離家出門就會依依不捨，更害怕牠們獨留在家會感到孤單，因而產生不安及分焦慮症。幸好近年有不少品牌都推出方便攜帶的寵物袋或寵物背帶，讓主人即使去邊都可以帶埋心肝寶貝一齊去。

由THE PUPPY POCKET BY ANGELA推出的Puppy Pocket，是一款可供主人隨身攜帶愛犬上班、購物、遠足、參加晚宴、上瑜伽課或去旅行的寵物背帶。由於採用網布製造，因此具備透氣、透視度高和輕身的優點，不但愛犬置身其中倍感舒適，就連主人孭上身後做出任何動作（坐着、走路或站立）都不會失重。即使遇上一些受環境限制、狗狗需要被遮蓋的情況下，Puppy Pocket的內襯都可讓毛孩在背帶內挖洞，同時輕鬆地向外看和呼吸。其設計更被證明具緩解寵物和寵主的焦慮，能有效幫助彼此間建立更深層次聯繫，所以推出後即大受狗主歡迎，就連出名愛狗之人樂基兒都是用家！