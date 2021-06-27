【狂迷實錄】曉積文遭女狂迷用陰毛剃刀襲擊

荷里活名人紅星被狂迷滋擾的事件不時發生，而他們為求親近偶像而出盡辦法，其中更有女狂迷用陰毛剃刀襲擊澳洲猛男「狼人」曉積文（Hugh Jackman）。認真過份！

事發於2013年，曉積文如常在紐約一間健身室做gym，期間被一名精神有問題的女狂迷Kathleen Thurston成功越過健身室職員，並將收埋在腰間佈滿陰毛的剃刀擲向曉，並向他大叫：「我愛你！」曉起初還以為她想拔槍，迅速逃離現場，女狂迷則被職員拉開並逃去。警方其後於附近街道將女狂迷拘捕，並為剃刀中的陰毛進行基因測試。該女狂迷已有騷擾曉的前科，曾試過在他的家外以及女兒的小學外面出現。後來更有指她一直想嫁畀曉積文，向他掟刀只是因愛成恨。最終女狂迷被判緩刑5年。

除了曉被女狂迷怒掟陰毛剃刀之外，亦曾經試過有一名姦殺犯在獄中密謀大計，企圖派人閹割加拿大天王Justin Bieber！2012年，一名因姦殺一名15歲少女而被判終身監禁的囚犯Dana Martin，由於極度癡迷Justin，唔單止在大髀上紋對方的肖像，仲大讚他靚仔想與他上床，更瘋狂到在獄中指使將出獄的囚友Mark Staake出獄後助他行兇，找尋Justin並將其下體切除！最終天網恢恢，警方偵破其大計後並將他們拘捕。Justin幸保不「失」逃過一劫！