【好想出走】南澳火劫重生　袋鼠島生機復現（下篇）

中國人有句話「火燒旺地」，究竟屬真屬假？或者你應該去南澳洲的袋鼠島走走看。袋鼠島在2019年的大山火中，幾乎燒光全島46%地方幾經島民與志工的努力，如今袋鼠島生態終於生機重現，值得親身去感受它的浴火重生。

消防擋火 力保公園

袋鼠島上最大的原始森林國家公園，就是總面積有達326平方公里的Flinders Chase National Park ，它是澳洲聞名的地質生態保護區，在這裏可看到島上獨特的自然景象與地標。這一帶海岸，完全看不它曾受山火影響，原來因為當年火災時，曾有救火車「死守」不遠處，硬擋着火的去路，這一帶才得以被完好保護。

這裏有一座超過120年歷史的燈塔，它無論在歷史還是實際，都十分具保存價值，而這裏的海豹海獅，也因為未曾受山火影響，而生活得特別自在。在這附近你亦可行山和野餐。早在100年前，還沒有正式的陸路來這裏，故這裏的Weirs Cove海灣停泊了很多船，如今大家可以試來行山，享受望着大海野餐的滋味。

奇岩異石 海獅放題

繼續沿南海岸往東行，約10分鐘車程就可到達另一著名景點Remarkable Rocks，這裏有幾座奇形怪石，經歷過幾千萬年波浪的雕刻琢磨，加上化學作用，其花崗岩表面已凝成了繡銅色，無論遠看或近觀，都像一座大型藝術展品，非常適合來打卡拍照。

之後你可乘車轉到在袋鼠島正南面另一熱門景點海豹灣，雖名字是海豹，但實際上棲息在這裏的大多是澳洲海獅，若遇上牠們的繁殖季節，牠們會更加活躍，不過看還看，遊客必須要跟海獅們保持至少10米的距離，以免打擾到牠們生活。

Seal Bay Conservation Park

地址：31 Point Morrison Rd Nepean Bay SA 5223

網址：www.sealbay.sa.gov.au/home

島上養蜜 歷史悠久

在袋鼠島大城市Kingscote，原來還有一間很著名的蜜蜂廠Island Beehive，不但島上知名，它更是全球最歷史悠久的蜂蜜養殖場之一，創辦人Peter早在廿多年前，就已歐洲體驗，吸收當地的保育意識，所以回國後都很有決心，要對這個本地養蜂場進行保育及發展，他對蜜糖的品質都有一定的堅持，才有今日的成果。

當地的利古里亞蜂（Ligurian Bee）是在1844年被帶到袋鼠島，1885年澳洲政府立例使這裏成為蜜蜂保護區。在Island Beehive最有趣地方，相信是店中一個被封上玻璃板的蜂巢，來到你可清楚看到蜜峰的活動，看到牠們製作蜜糖的過程，非常真實，又不怕被牠們叮到。在店中你不但可買到不同的蜂蜜產品，也可以吃到好味的蜂蜜雪糕，真的超爽。

Island Beehive

地址：59 Playford Highway, Kingscote SA 5223

網址：www.island-beehive.com.au

Travel Notes

簽證：持有效BNO或特區護照可辦理電子簽證，費用AU$20（約HK$118）。網址：www.eta.immi.gov.au

防疫措施：現時旅客出發澳洲前，必須向選乘的航空公司提供預定起飛前72小時內進行的COVID-19 PCR 檢測陰性的證明，並在抵埗後於指定設施隔離14天。

交通：往袋鼠島，可從南澳首府阿德萊德出發，一般可經陸路坐車再乘船，想省時間亦可搭內陸飛機，只花半小時間就可飛到島上最大城市Kingscote。

貨幣：AU$1約兌HK$6

天氣：6月天氣約 8℃~20℃