藝術迷新打卡熱點　二創巨石像進駐中環

BELOWGROUND「地下博物館」旨在把街頭文化與當代藝術展示於觀者面前，中央的巨形摩艾像畫有淚痕，大有向藝術家Pure Evil致敬之意。(方偉堅攝)

藝術與商業從來只有一線之差，商場攪藝術展亦非新鮮事，中環置地廣場BELOWGROUND畫廊最近再辦Art Gallery，並命名為「地下博物館」，以倫敦大英博物館的方式，將街頭文化、流行文化和當代藝術帶到觀者面前，單是大門中央一個向藝術家Pure Evil致敬的流淚復活島島摩艾像已叫人眼界大開，屬近期藝術好愛者必到的打卡熱點。

是次藝術展分為當地藝術及古文明兩大展區，網羅了16位不同國籍及文化背景的藝術家作品，本地知名的有b.wing、Chino Lam及Prodip Leung，當中前LMF成員Prodip創作的大型雕塑《Sphinx on the Mars》有如獅身人臉像，神秘得來又有科幻感。必看的還有藝術家Barminski以紙板塑造的博物館藝術商店，此君善於利用各式廢料製成的紙板雕塑，場中這個角落不但是黑白Monotone風格，穿上紙製制服的假護衞員更是作品第一部分，舉機拍攝會跟觀者進行互動，為展覽增加了不少趣味。

除此以外，部分作品還加入了科技元素，例如Prodip與影像製作公司Yamanyamo共同製作了一件AR作品，觀眾只需掃描二維碼，便能從手機開啟即時動態濾鏡進行互動。另一方面，展覽以譚沁的視訊和聲音裝置作為終結尾，透過2.5D影像讓人思考「真實」與「謬誤」，饒富深意。

BELOWGROUND「地下博物館」資料

日期：即日起至8月1日

時間：11:00~19:00(星期一至六) 、11:00~17:00（星期日及公眾假期）

地點：香港置地廣場地庫BELOWGROUND