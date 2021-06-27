陳培甡夠號召力　周慧敏汪明荃爭住捧場

著名服裝設計師陳華國長兄陳培甡，與拍檔鄧有銀日前於西九戲曲中心演出名劇《李後主》，吸引不少流行歌手如周慧敏、陳慧嫻、草蜢等捧場，就連不時有粵劇演出的汪明荃，也專程現身捧場，由於首演四場均反應熱烈，劇集終決定於8月尾在新光戲院重演三場。於首晚便為座上客的汪明荃，被演出者的表現及劇中服裝吸引，故趁中場時候，走到後台恭賀演出者之餘，還立刻與陳培甡訂下合作計劃：「2022年將與陳培甡合作演粵劇，戲服一定要由陳華國幫我設計。」

首次設計粵劇服裝的陳華國，完全不惜工本，除了用上名貴絲綢，更以大量水晶鑲於布料上，令男女主角每次出場，均引來台下發出驚嘆聲。陳培甡感謝弟弟鼎力相助，他說：「服裝真的可以影響節目質素，也對表演者有直接心理幫助，今次演出，弟弟要求我最少減20磅，才讓我穿他的作品。成功減肥後，每場穿上戲服，都令我有點做皇帝的感覺，華美的戲服，令我覺得自己就是李後主。」為了演好這部名劇，陳培甡早於演出前數個月便向羅冠蘭請教演出舞台劇之竅門，及後他把舞台劇演出法置於今次的粵劇演出中，沒料觀眾看後非常受落，羅冠蘭觀看後也不禁大讚：「估不到粵劇可以這樣演！」