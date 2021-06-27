2星期跌18磅　鄭俊弘為上磅脫水兩日：唔好學

無綫為迎接東京奧運，破天荒製作《明星運動會》，讓全台藝人歌手參與，當中《明星運動會前哨戰：Fight盡》以真人Show形式，播出各拳擊參賽者備戰決賽實況，讓觀眾親眼見證眾人有淚有汗的訓練過程，以及館內賽與各場初賽的激烈戰況。

賽事以男子組及女子組分級制進行，羅孝勇、李君妍、吳業坤、何慈茵、鄭俊弘（Fred）、謝東閔、關嘉敏等參與，各選手分別有2至3星期時間備戰，賽事分「58公斤」、「60公斤」、「70公斤」及「78公斤」共四個組別進行比賽，為爭取進入最能增加勝算的組別，參賽者各出奇謀喪減磅，當中Fred的餐單及操練流程最「地獄」，2星期內極速減掉18磅，連他也忍不住表示迫不得以及切勿模仿：「啱啱開始就一日兩餐，主要食魚或者雞胸加烚菜，頭個星期有少少調味料，有時飲蛋白飲料代替正餐，幾湯匙麥皮同香蕉打埋一齊嚟飲，最後1星期再辛苦啲，只食一餐！」

雖然吸收能量少，但他依然喪操增肌：「第1星期每朝練拳3小時，夜晚跑1小時，最後1星期就每日練兩次拳，加埋跑步同跳繩。」他又指為成功脫水，上磅前最後兩天幾乎滴水不沾，又經常浸熱水浴脫水：「2星期落18磅係極端啲，過程都真係相當之辛苦同埋真係唔健康嘅，大家千祈唔好學。」

而曾成功操出健碩腹肌的吳業坤，今次以「168減肥法」，成功於2星期內減掉6公斤，本身有跆拳道及空手道經驗，表示操練與脫水策略與Fred無異，故迎戰策略除了意志力，認為最重要是膽量：「要訓練自己唔怕拳頭，唔怕創傷之餘仲要識得反擊，呢個係難度。我自己意志可以嘅，因為以前練過腹肌。」