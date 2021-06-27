Supper Moment開騷　歌迷爆粗力撐：愛X死你！

樂隊Supper Moment（SM）一連兩場《Supper Moment 一直相信演唱會》，昨晚（26日）於九展開鑼。演唱會開始時，Sunny匿在一角落清唱《風箏》作序幕，接着大燈亮起，4子唱出《同一》，全場觀眾企起身唱。Sunny同觀眾打招呼：「多謝大家選擇咗嚟呢度！重新介紹番！」之後連喊3次：「我哋係Supper Moment」，歌迷爆粗回應：「愛X死你」，還有表示「好掛住你哋」、「Supper 加油」及「撐你」。

演唱會進入第2部分，歌迷揮動Supper字樣毛巾，隔着口罩大力和唱來回應，Sunny忍不住說：「雖然隔住個口罩，我都感受到你哋笑容。」唱到《尋回一碗湯》時，Sunny被歌迷感動得眼紅紅，忍到唱完歌後再坐下說：「好耐冇見！你哋狂叫，我喺會鍾意聽，喺度非常多謝大家支持，我知道！唔容易！」他忍不住淚光說：「唱到《尋回一碗湯》，我諗起好多嘢，諗起我老婆，諗緊呢隊Band行咗15年，喺你哋覺得失意時，我哋嘅音樂支持咗大家，數吓數吓好長時間，原來你哋嘅支持對我哋同樣重要。呢2年疫情大家靜咗落嚟，先知原來幾掛住呢種感覺、掛住喺台上感覺，好掛住你哋！」

多謝粉絲支持

成員CK、阿雞及阿達，同時在台上亦出現眼濕鼻紅，Sunny說：「我哋透過音樂、信念，繼續將喺香港做嘅事，繼續發展出去！有啲人可能覺得唔係好啱，但我哋係會繼續，多謝你哋15年來一直支持。」唱到《幸福之歌》時，Sunny終於忍不住喊出來，而歌迷都跟着他齊喊。

之後他們唱出被網上惡意嘲諷指他們不敢唱的《無盡》，最後Sunny說：「準備咗首新歌，呢首歌代表呢一陣子嘅自己？有時諗番經歷好多低潮、高潮，學識喺低潮時候靜落嚟搵番自己，新歌叫《我的形狀》。」