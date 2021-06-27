魚丁糸闖與世隔絕廢墟　捕捉「魔幻15分鐘」

台灣樂團魚丁糸（前名：蘇打綠），因早前爆發版權官司糾紛，連蘇打綠團名使用權都成問題，為了解封版權問題，他們拆解組合改名「魚丁糸」再出發，正式宣布回歸樂壇。

魚丁糸全新作品《終點起點》剛上架，歌曲MV是在疫情進入三級警戒前拍攝完成，畫面裏6個人在廢墟中重拾樂器，拂去落葉與塵埃，奮力唱到海闊天空。拍攝當日天氣很好，但海邊風很強大，久沒一起拍MV的6人，一拍就是20個小時，有趣的是，在拍攝的過程中，他們這才發現居然是第一次一起到海邊拍MV，也很幸運能搶拍到「魔幻15分鐘」的超美日落，讓工作近整天的大家都還能精神滿滿。

音樂渲染力

MV中團員一一在自己的房間，與自己的音樂共存，即使時間和過程帶來傷口，音樂卻始終是他們所能選擇最強大的力量。這次拍攝也特別找到一處廢墟，與世隔絕的地方，偌大的空間激盪出屬於他們的音樂渲染力，似乎在強烈的訴說着有音樂在的地方，就是活着的。

主音青峰曾在訪問中分享，看似蕭寂的廢墟反而是生命力最旺盛的地方，沒有任何人為的破壞和打擾，於是恣意生長。回到這首歌想說的，很多時候看似終點的同時，也是起點，希望便是如此。巧合的是，當年《冬未了》專輯也曾在廢墟拍攝MV，此刻的魚丁糸從這裏開始，終點起點，不言而喻。有樂迷留言：「最重要的是看到6個人站在一起，承先啟後的感動，真的好滿足！」