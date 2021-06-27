封東涌羅浩楷做作女郎　林作：睇好佢係花旦級

麥明詩舊愛林作與鍾培生今日（27日）現身上水古洞，參與網上節目拍攝，兩人分別帶領3名女組員對壘，勝出者各贏得5千元獎金。林作於社交網站晒出與本屆落選港姐「東涌羅浩楷」利愛安（Kirsten）的「世紀合照」，原來二人已正式見過面。問到為何聯得聯絡？林作大方謂：「我喺社交網站主動傳短訊畀佢，原來佢哥哥好保護佢，代為回覆。咁我有做生意嘅朋友想搵佢拍App嘅廣告，咪約出嚟見吓囉，好似已經成事，而且薪酬OK。」

他大讚Kirsten可愛及友善，問到廣告是否由他充當男主角？林作即謂：「我諗住搵我保險旗下十幾個下屬，眾星拱照捧佢。佢近期人氣咁高，邊止我一個，好多男仔都想追啦。（佢話你抽佢水？）我梗係抽水，有同佢解釋，佢都好多謝我，其實抽水都係互惠互利。（簽佢？）總之我以後有合作都會搵佢，佢係『頭號作女郎』，睇好佢會喺娛樂圈成為花旦級，好有作為。（佢唔識廣東話喎？）咁上屆港姐冠軍（謝嘉怡）中文都唔叻，我覺得唔係太大問題。」

至於鍾培生談到自己與林作的「百萬擂台戰」將於9月18日舉行，他坦言事前不會有前哨戰，反而林作則會參與其他賽事「趕進度」。至於備戰情況，鍾培生讚自己操得超級fit：「有增磅，肌肉量仍然會增加。依家我磅數近65kg，上限可去到67Kg，反而林作依家約70Kg，佢就磅數無上限。」