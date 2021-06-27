【小方有嘢講】鄧麗欣王子3年情玩完：願各自安好

女星鄧麗欣宣布和台灣男星邱勝翊（王子）分手，結束3年情！今晚她在社交網發文：「美好的並沒有溜走，它只是在途中停了下來，成為了回憶的風景，不一定擁有才是快樂，帶着珍惜地捨去才更覺可貴，世界上的愛有很多種，換一個角度，換一種方法，延續下去，新的一頁，新的開始，感恩遇見，願我們各自安好！祝福」。

至於王子則在社交網上載香港夜景照，相信這張相片，是他們最後一次見面、在今年五月時他秘密來港時拍下的，他留言：「這段美好的相遇，會好好存放在記憶的盒子裏，千餘個日子裏的付出和貼心，也會一併珍藏進去，感謝一切的發生，都在心裏留下了印記，新的旅程，深深祝福，一切安好。」

現年37歲鄧麗欣和方力申2016年結束10年情後，直至2018年和比自己細6年的王子譜出姊弟戀，由於疫情關係兩人長期相隔兩地，但也不時網上放閃，而今年5月女方更指對方特意來港一星期，怎料竟成為他們最後一次的見面。

其實王子和鄧麗欣拍拖以來，間中都有傳出分手消息，尤其他們曾經有長達5個月冇見面，隨即有指感情變淡，今年1月王子仍力證感情無變：「我很乖，她也很乖」外，雖然直認暫未有結婚計劃，但他坦言希望40歲前結婚。

對於舊愛鄧麗欣分手一事，方力申回覆東網：「我未留意到消息，等佢哋回覆先，我不作評論。」而Stephy經理人表示：「他們兩人係和平分手，希望大家可以畀啲空間佢哋，謝謝大家關心。」

由於鄧麗欣和方力申這段10年情太深入民心，即使分手至今達5年，依然不時傳出復合，更有網民在網上發起「鄧麗欣方力申復合協會」，希望他們延續愛情童話。今年5月因他們不約而同上載出席佛教活動的相片，立刻被指舊情復熾並「暗交」，當時女方只說當日有很多善信參加，自己浴佛後即趕往開工，暗示跟方力申冇碰面，而方力申也只說：「多謝關心，冇特別回應！」如今鄧麗欣突然爆出分手，立刻又引起網民熱議，同時更說要集氣，希望她和方力申世紀復合！