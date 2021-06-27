10億身家都申請紓困補助？林俊傑點解成日扮狗喘氣

「金曲歌王」林俊傑（JJ）有多首爆紅作品，單係靠商演、代言同埋開演唱會已經搵錢搵到手軟，加上有傳佢家世強勁，阿爺開船運公司，阿爸係新加坡最大電信股東之一，阿媽係美國一間石油公司嘅亞太地區負責人等。雖然佢澄清過唔係富二代，不過齋計佢喺台灣嘅物業保守估都過6億新台幣（約1.7億港元），加上演藝吸金同埋副業自家潮牌、咖啡店同組電競團隊等，身家過10億新台幣（約2.83億港元）絕對冇難度，更有人笑稱佢由「行走的CD」變成「行走的印鈔機」！近日台灣疫情持續，佢開嘅兩間咖啡店生意大減，並已向政府申請紓困補助，有網民指佢身家豐厚竟然都要申請紓困補助似乎唔太合適。

林俊傑透過經理人表示：「疫情期間大家也辛苦，所以採不裁員、不減薪制度，激發員工以變通的方式維持營業狀態。店內也調整營業時間，把員工分成A、B班，以盡量不接觸為主。雖說在這個月初咖啡廳開始進行外送餐盒服務，反應也都還不錯，但還是因為疫情關係嚴重影響業績，所以目前咖啡廳已經向政府申請紓困。」

而近日忙於籌備線上演唱會嘅JJ，特別錄製影片感謝大家支持，片中仲自爆演出前開聲秘技，就係用丹田運氣、學狗仔喘氣聲。其實好多歌星都有獨特嘅開聲方法，好似潘瑋柏咁，佢開聲方法係不停嗌個「媽」字，每次都會愈嚟愈高音。