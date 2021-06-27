非凡性接觸 　愈搖愈興奮

細個時有冇玩過搖搖板或者打鞦韆？嗰種搖來盪去嘅快感，確係令人欲罷不能。同樣地，喺床上同女伴互動嗰陣，見到對手嘅肉球不斷搖晃，一樣會有快感……話時話，搖晃「Shake」呢個字一旦同性愛扣連起嚟，往往畀到人一種非凡嘅體驗，有興趣搖埋一份嗎？

＜Waist Shake＞源自日本

相信好多男士都領教過日本嘅AV文化，就連外國人都受到影響，而情色俚語「Waist Shake」嘅出現就係嚟自日文「腰振り」，佢嘅原意解作扭動腰肢，經常AV封面出現，尤其係專玩騎乘嘅AV，而外國人就將「腰振り」嘅意思直譯成「Waist Shake」，但意思唔再係扭腰咁單純，而係衍生出曳曳嘅意思，仲暗示女伴床技相當了得添。

＜Shamrock Shake＞強勢騎乘

性愛之所以令人樂此不疲，除咗因為過程令人興奮，亦同玩法層出不窮有關，好似中文譯名叫三葉草奶昔嘅「Shamrock Shake」，就係一種可以為男士帶嚟極大快感嘅體位。呢招同反向騎乘位差唔多，最大分別在於女伴嘅動作唔係一味上下上下咁郁，而係不斷咁扭動同震動Pat Pat，令男士兵器可以全方位咁擺動，但玩時玩，小心因動作過激而搞出意外！

＜Shake It＞熱血狂震

激烈床戰係美國四仔嘅最大賣點，而呢套由Acid Rain喺2006年推出嘅《Shake It》，絕對係經典之一！單睇演出陣容，你會發現Jenna Presley同Tiffany Taylor都有份，有呢兩位天后級脫星孭飛，已經係信心保證。內容方面，可以話係全程肉搏零劇情，每位脫星都好似失控咁，如狼似虎，Jenna Presley仲話拍完呢套四仔，條腰痠軟咗兩個星期，難怪作品喺AVN頒獎禮中獲得多個獎項。