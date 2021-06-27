王浩信惠英紅精神分裂　姜皓文硬漢子改戲路

當患有精神分裂症的惠英紅，遇上患有人格解離症的王浩信會有甚麼效果？將於無綫新劇《刑偵日記》一一解構。今次惠英紅不乏歇斯底里演出，時而化身慈母表現溫柔，但瞬間卻能目露兇光，令人不寒而慄，盡顯影后功架，將與浩信、姜皓文及袁偉豪等好戲之人過招！

集合影后惠英紅、視帝王浩信、姜皓文、袁偉豪、黃智雯與王敏奕等主演的無綫新劇《刑偵日記》，明晚（28日）晚上9時30分在無綫翡翠台播映。劇情圍繞不同的心理病患者，以懸疑、驚慄、浪漫愛情元素帶出關懷訊息。飾演楊碧芯的惠英紅飽受精神病困擾，17年前差點以老鼠藥殺死兒子葉勁峰（王浩信飾）及女兒葉朗晴（戴祖儀飾），結果浩信受驚過度，產生另一人格朱璣，朱璣長大後成為犯罪心理及筆迹專家，不時隔空協助臥底勁峰破案。

袁偉豪難忘影后扣喉

惠英紅、姜皓文及袁偉豪早於《鐵探》已合作，今次再碰頭默契依舊。監製關樹明透露當初與惠英紅傾故事時已很有畫面，加上她曾受精神困擾的自身經歷，與劇中角色不謀而合，更指她與浩信演的母子檔有驚喜，相信觀眾會享受二人演技：「佢完全係超標完成，無懈可擊，唔使點修剪，好準確。」原創及總編劇朱鏡祺及總編劇劉小群指該劇近日於內地率先播映，觀眾紛紛對惠英紅的懾人演技、目露兇光眼神大呼怕怕，又指劇集花了2年籌備，期間還訪問了首位華裔筆迹專家、香港警務處爆炸品處理課、法醫人類學及犯罪學等4大專家作資料搜集。

演精神病院助理的惠英紅坦言今次演得很辛苦：「因為太多歇斯底里戲，有時驚個情緒走咗，就會催大家可唔可以快啲，變相加重其他演員壓力，希望佢哋唔好介意。」姜皓文演繹「刑偵之父」聶山，因太太失蹤，他一度患上躁鬱症。以往多演硬漢子的他一改戲路，有多場喊戲，被指可媲美喊戲非常出色的佘詩曼。而一人分飾兩角的浩信，甫開場已騷肌被女圍，之後兩個角色切換亦相當分明，演技到位。談到與惠英紅再結劇緣，他表示雙方交流很充足：「佢對每場戲細緻執着學到嘢，我雙重人格，佢精神分裂，大家情緒起伏好大，戲內外都要培養情緒，所以我要好集中同花能量，加上兩個角色好多時轉接時間好快，難度好高。」至於飾演精神科醫生的袁偉豪，表示對惠英紅其中一場戲印象深刻：「有場戲講佢唔食藥去扣喉，佢真係咁做，睇到我眼凸！佢用真實感覺去演，投入程度好高，最勁係仲要抽離到，平時開工好精神，但角色好沉重。」

黃智雯浪漫舞曲 王敏奕賣萌

飾演拆彈專家的黃智雯與法醫人類學家的王敏奕於劇中乃好姊妹，不過一齊愛上人格解離的浩信，表面看似愛上同一個人，但其實與兩個不同性格的浩信談戀愛。智雯透露與男方的感情線非常浪漫，其中一場跳舞戲份，更特意找來導師編舞：「當初浩信知道有場跳舞戲好雀躍，雖然佢拍得好辛苦，但都抽時間去排舞，前後排咗兩星期。其實以往劇入面比較少用舞蹈方式去演一段感情，好想好好把握，見到出嚟效果都好鍾意。」

而敏奕表示劇中大部分演員角色都很Cool，故特別安排她演陽光氣及可愛角色，為故事起緩衝作用：「叫做苦中一點甜，今次首次同浩信、智雯合作，佢哋已經係好犀利嘅演員，但同我一樣對角色有追求，喺佢哋身上見證到，就算做咗演員幾耐都好，都要保持初心。」至於黎諾懿演重案組總督察，劇集初段同時與智雯及傅嘉莉有感情線，但兩女分別與浩信過電，關係複雜，他說：「同智雯本身地下情，最終佢揀邊個大家慢慢睇。今次角色係深層少少，亦正亦邪。」

戴祖儀演技大爆發

歌手戴祖儀演惠英紅女兒、浩信妹妹「朗晴」，因一次事件導致受驚失常而入院精神病院。演齡尚淺的她無論演繹精神失常狀態，抑或被演精神病患的吳沚默欺凌，均交足戲，令人驚喜。祖儀不諱言挑戰大：「成日要逼自己崩潰到同發脾氣，情緒仲伸延到戲外，喺紅姐（惠英紅）身上亦學到好多嘢，記得拍喊戲要多角度拍好多次，佢好細心幫我吹隻眼，等淚水快啲乾；浩信亦有教我點樣表達情感。」至於飾演江湖阿嫂的傅嘉莉，同時與浩信及黎諾懿有感情線，其中一場戲被發現偷情，她逃走到簷篷，僅以毛巾包身體，不經意露「波邊」，非常吸睛。