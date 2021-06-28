【是日通勝】（一點居士）

辛丑年五月十九丁未水除日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：掃舍、拆卸、求醫

忌：嫁娶、理髮、治喪

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、2、4、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座

不是吃喝玩樂，就是亂買東西，小心入不敷支。

金牛座

解決了一件棘手問題，終於能放下心頭大石。

雙子座

人氣上升，利擴闊社交圈，更可增強桃花運。

巨蟹座

勿糾結於細節問題，也不要太在意別人的說話。

獅子座

很多事情出現轉機，單身者有可能遇上好桃花。

處女座

投資忌盲目，需顧及市場風險，宜參考專家意見。

天秤座

善用空閒時間出外散心，可讓你收獲好心情！

天蠍座

大量公務積壓在枱頭，宜盡快處理，勿再分心。

人馬座

受到突發事情拖累，或需要分身處理很多事情。

山羊座

有點心不在焉，反正無心做事，還是早點休息吧！

水瓶座

迎來忙碌一天，勿太着眼事情結果而忽略細節。

雙魚座

閱讀有助沉澱心靈，今天不適宜作出重要決定。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）龍 桃花旺

（跌）狗 事業弱

鼠

不太樂意透露個人想法，有可能跟家人爆衝突。

牛

是日沖煞，事業與愛情皆欠運，努力才有轉機。

虎

處事欠周詳，易意氣用事，令缺點暴露於人前。

兔

生活尚算順利，但投資要審慎，以免得不償失。

龍

桃花旺，給心儀對象送上驚喜，可令感情升溫。

蛇

行事保持低調，少說話多做事，有利事業發展。

馬

職場變動可帶來發展機遇，但不宜急於求成。

羊

財運不過不失，只要完成該做的事就沒有問題。

猴

工作運一般，自信心不足，有必要將勤補拙。

雞

熬夜易傷身，即使工作忙碌，也要注意休息。

狗

事業運下降，只說不做將會令機遇從手中溜走。

豬

滿腦子負面思緒，切勿以花錢來麻醉自己。

【暢所欲言】（堪輿學者元海）

沒有選擇是因為你從不選擇

在《暢所欲言》的多篇專欄中，分享了認識五行與我們有甚麼關係，今次則講解大家熟悉的「擇日」與「通勝」。

擇日，史稱「日者」，為九流之一，即陰陽家是也。為卜筮而考吉凶，占百事來觀來物。《通勝》的正名為《曆書》，詳錄星宿運行、陰陽節氣、朔望交食、方位吉凶、日用宜忌等資料。

本文一部分節錄自從小看着我成長的曆書編纂人泰山北斗蔡伯勵叔叔，他亦是我的啟蒙老師。在坊間從小已聽聞家中放一本正規《通勝》可鎮宅，書的右上角有條紅繩方便掛在屋上；因內容有些符咒也貼在其中，多年來有好多師傅用來擇日參考，但近年有些人利用自己的偶像形象發行《通勝》，但內容大部分是自我宣傳成分或表演製作記錄分享。

值得一提，雖有《通勝》，如無人指導，則難起趨吉避凶之效應。

一般人打開《通勝》，可單看吉凶宜忌來做事，當然深入一點也有相關配套，因此查出自己的五行好重要。

擇日的基本知識有十天干、十二地支、天干及地支五行所屬、五行相生和相尅、十二地支相冲、天干五合化氣、地支三合會局、地支六合化氣、廿四山方位、地支會方、八卦方位、十二地支生肖、天乙貴人、祿元等。

我們生活中常用的日曆有西曆（陽曆）和農曆（陰曆）兩種形式。陽曆是全球統一使用的曆法，但在中華傳統，農曆也獲一定肯定，但凡嫁娶、祭祀、交易、立約、動土、開市、醫病、安葬、出行、移徙等，均可用農曆來擇日，希望大家找到一個合適的良辰吉日，幸福平安，吉祥如意。