【倉務都撈埋】「晶女郎」梁敏儀冇工開轉行賣蛋糕

疫情陰霾下演藝界工作驟減，不少藝人被迫轉行，昔日「晶女郎」梁敏儀亦不例外。現年45歲的她，於1999年參選港姐入行，曾拍過不少三級片，包括《金瓶梅II愛的奴隸》、《安非他命》及《古惑仔：江湖新秩序》等，不乏大膽床戲。

隨着年紀漸長，她揚言不會再拍三級片，笑言沒人想看姐姐剝衫，近年改以登台工作為主，惟在疫情打擊下，她為了生計無奈轉型。日前她就被發現穿上制服在觀塘一間大型蛋糕店開工，要負責招呼客人、包蛋糕、沖咖啡及收銀等工作，忙得團團轉，全程表現熟手及專業，至傍晚近7時才換便服收工。

登台工作全面叫停

敏儀事後受訪時承認在蛋糕店打工，透露以前收入來源主要是北上登台，惟疫情爆發後所有工作叫停，她只好另謀出路：「最初係炒散（散工），兼職做倉務、麵包烘焙等，後來見疫情一直冇退就決定搵長工，喺蛋糕店做咗近一年。（會唔會唔習慣？）初時唔慣，有20年冇做服務性行業，有啲客人要求高。（有冇受到客人不禮貌對待？）有時啲客都幾難照顧，但嗰刻要對住佢哋笑。」

由藝人轉做服務性行業，她坦言初時未能放下心理包袱，尤其遇到同行時更感尷尬：「有啲客認出我，有啲係認到把聲。我亦遇過同行，嚟一、兩次我都唔敢正視，背對住佢，後來見多一、兩次就覺得要豁出去，我都係工作啫，自己放低咗仲開心。（同事知唔知你係藝人？）佢哋有問我以前做咩工，但佢哋後生，未必睇過我演嘅戲。我話返內地多，做Entertainment，佢哋曾經話傳聞你拍過戲，我就話：『係咩？傳聞你唔好信。』」

結婚6年的敏儀坦言收入大減要節衣縮食，幸而從事設計工作的老公未受疫情影響，對她亦很體貼，曾叮囑她若太辛苦就辭職：「我怕我唔做會亂諗嘢，其實份工唔算好辛苦，係長時間企。」她指這份工作得來不易，之前見過幾份工都未獲聘用：「主要係我唔知點寫CV（履歷），要寫之前做過咩，唔通叫人上網打我個名搵？仲要咁性感。我只寫喺內地做娛樂工作，見工時佢會覺得你唔夠坦誠，叫你等消息，試過幾次都係呢個問題。所以今次我好坦白，見工時話係演員，因為疫情留港，要搵份工。」

問到現時內地疫情緩和，會否參考其他藝人長留內地工作？敏儀表示不會考慮：「上去最多留幾個月，唔會長住，我喺香港有老公同家人。」至於將來有何打算？她坦言仍是未知之數，但必須有一技之長，計劃讀咖啡課程自我增值，希望將來可以開咖啡店，同時未忘演藝本業：「我年初都有拍戲，感恩兩邊夾到時間。希望多啲本土戲開拍，如果將來通關都會返內地登台。」