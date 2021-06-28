港姐回帶｜18歲選美片翻Loop　曼玉可否不要老！

港姐回帶！新一屆香港小姐競選未正式開始，淨係睇面試，已經花生度爆燈，好似聯合國咁燕瘦環肥乜都有，要靚有靚，食腦學霸又有，就連騎呢古怪、甩皮甩骨嘅，都有！回顧過去歷屆港姐，質素高嘅港姐多到數唔晒，當中揚威國際嘅，當然係1983年港姐亞軍兼最上鏡小姐嘅張曼玉，佢係五屆金像獎影后、四屆金馬獎影后，仲係柏林同康城嘅影后，以上紀錄，真係冇人破到！

張曼玉無論氣質同演技堪稱一絕，同時亦都係圈中最我行我素嘅一個，睇佢唔會好似其他女星咁「加工」變臉就知。喺無添加同追求自然美下，現年55歲嘅佢當然逃唔過歲月嘅摧殘，每次出嚟都被人話暴瘦同走樣，加上早年喺內地音樂節獻唱時被指係「魔音」，真係引起唔少批評。不過就係呢份「唔完美」，反而更令唔少網民佩服，但同時因為張曼玉38年前選港姐嘅短片翻loop，令好多網民大呼：「曼玉可否不要老！」

睇番當年18歲張曼玉參選時嘅短片，無論係水着或長裙上陣，一樣散發優雅氣質，加上一對兔仔牙，當然夠晒可愛。而佢喺問答環節時已經盡顯佢食腦嘅一面，司儀問佢想唔想要一本知晒過去同未來嘅天書時，佢答話唔會要，認為做人要見步行步。