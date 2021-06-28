謝霆鋒被爆「憤青史」　怒撕海報連老闆都唔驚

樂壇天后容祖兒孖經理人霍汶希（Mani）亮相內地節目時，齊齊大爆謝霆鋒大鑊，Mani直指霆鋒是有才華但又好叛逆及任性的藝人，更重提一單激到她反白眼的往事。話說有次和同事「輸賭」，指自己可以叫霆鋒為她撕下老闆楊受成房門的海報，當時所有同事都不信Mani可以成功，結果Mani完勝。

她一輪嘴的說：「我跟霆鋒說這張海報不可以拿下，因為老闆知就『死定了』，霆鋒聽完就衝了出去，一手把海報撕掉，我跟同事說，大家看一看，所有同事都『唉唉聲』，霆鋒這個人，根本不可用正常人心態去估計，我叫他向左，他一定向右。」坐在旁邊的祖兒用崇拜的眼神望住Mani：「你摸透他的性格。」又指當年的霆鋒是憤怒青年，個個都很怕他！

節目主持人再問祖兒是否一個「受軟不受硬」的人，當祖兒準備答時：「我…」Mani就搶答：「她都可以很硬的。」而最深刻一次是，祖兒每次開演唱會前必定練開聲，但當她要求祖兒先做傳媒訪問時，即觸動了祖兒神經，Mani再爆：「她很激動，我第一次見她眼睛…所有的血絲…我立即捉着她雙手，因為很怕她會打我，她變了另一個謝霆鋒。」祖兒就解釋因為距離開騷只餘2小時，但仍要花時間訪問，感覺是：「不尊重我的演出，所以變了綠巨人（變形俠醫）。」但最終祖兒冷靜過後也服從Mani要求先做訪問，她說：「我對Mani也比較乖巧，會配合的。」