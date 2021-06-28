14歲出道！宣美為父親圓夢做歌手養家

韓國29歲性感女歌手宣美在2017年離開女團Wonder Girls後作個人發展，曾推出《Gashina》、《Heroine》、《Siren》及《TAIL》等Hit歌，創作和演出實力獲得大眾肯定，而她於學生時期是高材生一名，卻因為父親患重病和家境貧困而要以歌手身份出道賺錢，年紀小小就已經孭起成頭家！

宣美兒時與父親及2名弟弟同住，因為父親病重，她在12歲便要扛起家計照顧兩名弟弟，因為她成績優異，學校老師曾推薦她日後做教師，但她知道若要做教師，起碼要再讀10年書才工作，她為了在最短時間內賺錢養家，而父親的夢想也是歌手，她便決定做歌手替父親圓夢，隻身到首爾參加選拔，並於2007年以14歲之齡加入Wonder Girls出道。

她曾在節目中指因為自己是長女，所以父親特別依靠她，患病期間經常發短訊給她訴苦，但當時是練習生的她有時覺得壓力大得難以承受，所以試過不回覆父親的訊息：「有一天爸爸跟我說『爸爸先走啦』，當時我想『爸爸又因為太辛苦而發牢騷了吧』，所以沒有回覆，但他真的在第二天走了。」而宣美在父親去世後擔起養家的重任，賺取家人的生活費和弟弟的學費，兩名弟弟現在已經長大，更十分照顧家姐，宣美就曾與兩個弟弟一起拍節目，大晒姊弟情。