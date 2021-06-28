陳凱詠單身冇拖拍　有時間寧願瞓覺

環球歌手陳凱詠（Jace）近日出新碟《Processing》，首日開賣已達金唱片銷量，成績驕人！Jace日前受訪，問到走紅後身價可有飆升？Jace笑言：「爭啲！可以急跳啲，會再畀心機嘅！其實呢段時間好開心，開始有多啲工作，冇之前咁靜，好多謝好多客戶好錫我，依家有好多嘢都傾緊，錢嗰啲就唔諗住啦！希望慢慢滾番嚟。」又感謝屋企人好支持佢行音樂路，從來冇畀過佢錢銀上嘅壓力，佢話：「呢樣嘢已經好難得，搵到夠自己用，又交到家用，唔會問我幾時結婚、幾時買樓，所以佢哋都好戥我有依家呢個成績高興，好多時佢哋快過我同事Send我單新聞出嚟，係圈中嘅小百科。」

講到早前佢捲入同顧定軒、陳健朗嘅三角戀風波，呢次係佢首次傳出緋聞，Jace笑言屋企人第一時間「審犯」問佢係咪真，佢話：「我即刻話『搞錯呀！你哋唔知㗎咩？你哋知㗎！』佢哋再話唔知我有冇收埋，我就話『冇呃過你哋！放心啦！』其實一出報道開頭係有啲驚，但後尾覺得幾開心、幾搞笑，行內嘅傳媒朋友大家叫我定啲、冇事，我冇做衰嘢就冇事，行得正企得正，經過呢件事之後，學識點樣處理，之前冇諗過會同緋聞扯上關係，冇諗過大家想知我呢方面嘅嘢。」而Jace目前自稱單身，淨係做嘢已經忙到冇時間見朋友，有空閒時間都寧願匿埋喺屋企休息。