果王榴槤燥熱　湯水「撲火」　

夏日，除了為大地帶來雨水及美腿，亦帶來果王榴槤。關於榴槤有幾多人歡喜，同時又有幾多人討厭，相信連霍金都計唔到呢條數！對於愛槤人士，榴槤真係多多都食唔夠，但榴槤性質偏溫熱也偏濕，如偏熱底人士吃過後，便會更容易上火，就算一般人亦會因進食過量而犯熱毒。

中醫學的「上火」即熱氣，指人體陰陽失衡，內火旺盛，而「火」就是形容人體內某些熱性徵狀，一般可分為「實火」和「虛火」兩大類。要「救火」，最簡單是煲清熱湯水，降火之餘更能生津養陰，就算你對榴槤絕不沾唇，都市人平日也夜瞓常捱夜，以下湯水同樣啱飲。

雙冬花旗參瘦肉湯

功效：清熱、養陰、生津。

材料：麥冬5錢、天冬5錢、花旗參片3錢、蜜棗3粒、瘦肉12両

做法：

1.先將瘦肉汆水，備用。

2.麥冬和天冬各以清水浸約30分鐘。

3.將麥冬與天冬煲滾後，加入蜜棗和瘦肉，待水再滾後轉中小火熬約1.5小時。

4.最後加入花旗參片再熬約30分鐘，加鹽調味即成。

苦瓜淡菜瘦肉湯

功效：清熱降火

材料：苦瓜2個、淡菜2両、黃豆3両、蜜棗3粒、果皮1塊、瘦肉12両

做法：

1.將瘦肉汆水、淡菜洗淨去沙、苦瓜去囊切件、果皮浸軟刮囊、黃豆泡水2小時備用。

2.煲滾清水後加入所有材料，待水再滾後轉中小火熬約1.5小時，最後加鹽調味。