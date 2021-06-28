《四葉草》出身一定撈得掂？有人轉行賣雞！

2003年播出嘅無綫劇集《當四葉草碰上劍尖時》最近喺深宵時段重播，即時掀起網友集體回憶！當年呢套劇主打青春偶像，演出演員有黎諾懿、李日朗（前名李逸朗）、黃婉佩、李雨陽、唐詩詠、姚子羚等，經過咗十幾年，大家嘅發展都大不同，今次等我哋盤點佢哋變成點啦！

黎諾懿

黎諾懿高大又靚仔，《四葉草》仲係佢第一次擔正做男主角，之後接拍《愛．回家》飾演「馬壯」一角，令佢成功入屋，被網友封為「神之馬壯」！後來佢同視后李佳芯合作《BB來了》，同樣贏盡口碑！疫情期間，佢仲升呢做「疫境廚神」，教大家煮好嘢食，吸咗唔少師奶粉絲！而家庭方面，佢娶咗個好老婆李潔瑩，婚後誕下一子「小春雞」，一家幸福美滿，而最近佢哋追B成功，太太懷有第二胎，真係可喜可賀！

李日朗

李日朗當年憑《四葉草》「歐陽樂」一角奪得最佳潛質新人獎，之後佢都有繼續唱吓歌、拍吓劇集同電影，但事業未有彈起。去到2010年，佢主力北上發展，希望殺出一條血路，之後佢仲做埋幕後，自編自導自演網絡電影，仲憑電影《特區》喺「中韓國際電影節」奪得最佳新導演獎。

李雨陽

李雨陽喺《四葉草》演富二代「Don少」，當時佢高大又有型，迷倒萬千少女！不過佢星路平平，喺2012年離開無綫，之後佢爭落40萬卡數，佢同親戚合資賣雞，又會返內地搵銀，辛辛苦苦先還債成功！李雨陽講過當年喺無綫人工唔高，試過一年得一個騷，大約得千幾蚊收入，完全維持唔到生活，試過差唔多年兩年日日三餐都係食即食麵頂肚，仲要兼職做售貨員，認真可憐！情路方面，佢2017年同圈外女友鄭嘉詠結婚，兩人育有一對子女，幸福美滿。

黃婉佩

黃婉佩係《四葉草》嘅女主角，當年青春又靚女，係唔少年輕人嘅偶像。2002年時黃婉佩同姐姐黃婉君組成組合2R出道，去到2007年解散組合，黃婉佩之後出過寫真集。2011年，佢轉行做金融市場策劃，2016年下嫁比佢年長19年嘅新加坡富商人David Loh，婚後誕下一子一女，而黃婉佩嘅生活都相當富貴，有指佢嘅愛巢估計市值超過1億港元！

唐詩詠 姚子羚

唐詩詠同埋姚子羚都係喺《四葉草》出道，之後兩人事業發展都相當唔錯！唐詩詠2010年憑《鐵馬尋橋》中「應雁鳴」奪得飛躍進步女藝員獎，之後都拍咗唔少作品，去到2017年，佢踏上人生高峰，憑《不懂撒嬌的女人》「凌禹勤」一角，揮低宣萱勇奪視后寶座！

至於姚子羚事業發展都唔差，演出過唔少劇集，演技備受讚賞，2015年時分別喺《馬來西亞星光薈萃頒獎典禮》同埋《萬千星輝頒獎典禮》奪得最佳女配角獎。兩人事業發展順利，可惜情路浮浮沉沉，到依家都未搵到真命天子，要加油呀！

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