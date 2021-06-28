《狂野9》北美勁收成兩年來票房最高　雲狄素想改編成音樂劇

由荷里活男星雲狄素（Vin Diesel）主演的《F9狂野時速》（Fast & Furious 9）上周五（25日）終於在北美4,179間戲院開畫，結果開畫3日勁收7,000萬美元（約2億港元）登冠。成為自2019年至今，兩年來最高開畫票房電影！

影片是自2019年底《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）以來最高開畫票房電影。由於《F9》早於上個月已於海外市場上映，累積全球票房已高達4億美元（約31.2億港元）。雲得悉影片取得佳績後於《F9》慈善放映活動上回應說：「我認為感覺最好就係觀眾已回到戲院。感覺良好咁講：『戲院回歸！』」

雲狄素日前在Kelly Clarkson的清談節目訪問時被問到會否計劃將《狂野時速》系列搬上舞台拍成音樂劇，他即回應：「我好恨演音樂劇，所以，我會（演《狂》音樂劇）！」而他亦自爆當年差點與史提芬史匹堡（Steven Spielberg）合作翻拍歌舞片《紅男綠女》（Guys and Dolls）但最終拍唔成。