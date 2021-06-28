容祖兒「帶隊」攻央視音樂會　關智斌變身白馬王子

天后容祖兒昨晚（27日）在央視頻道播出的《電影之歌》音樂會中盡領風騷，為以歌聲向百年電影致敬，選擇演繹電影《建國大業》的歌曲《追尋》，由於這是屬於技巧高難度的歌曲，但臨場依然有淋漓盡致的發揮，盡獲網民讚賞。由於她近年憑真人騷《乘風破浪的姐姐》第二季令人氣再推高，故是次演出更獲網民及粉絲期待，官方頻道上載該獻唱短片只是4小時，觀看次數已衝破4萬，網民紛紛留言大讚聽出耳油：「不可逃避的聲音，太會唱了！」、「端莊大氣，唱得太好！」、「耳朵的福利！」

同場演出更有蔡卓妍（阿Sa）及關智斌，他們和容祖兒一樣在造型上以白色為主題。容祖兒所穿的是充滿仙氣的白色「蛋糕裙」，至於跟只有10歲的內地歌手李昕融合唱《武漢日夜》主題曲《你真好》的阿Sa，則以白色連身裙優雅現身。而關智斌的「白馬王子」look更令網民瘋狂熱討，網民留言：「好看到我失語了！」、「帥到我流口水！」、「你叫關至靚！」而他和內地著名歌唱家李谷一壓軸演出，合唱《我和我的祖國》時，網民笑言雖然他演唱時有「港普」風味，但表現完全淡定自然，未有失準，不少網民留言：「像個乖孩子！」、「挺喜歡那個港普！有點拘謹的小可愛！」