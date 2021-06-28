【明星激凸戰？】「姐姐」何泳芍撼晒線彭慧中

無綫《明星運動會》游泳項目日前圓滿舉行，賽事分男、女子組多個項目，包括50米自由式、50米蛙式及50米蝶式等，大會邀來前香港游泳代表隊成員蔡曉慧作為旁述，而中國香港游泳總會代表程漢偉及韓佳元等猛人則擔任裁判。今次水運會除了運動競技外，更是藝人現形大會，他們的真面目無所遁形！

藝人分3隊作賽，當中以「飛魚王子」方力申任隊長的綠隊陣容最為鼎盛，勢要爭奪所有獎牌。各隊隊員泳姿有板有眼，實力亦不容忽視，當中男子組的藍隊成員盛勁為身形高大，先天優勢已領先，至於綠隊的葉家泓及崔錦棠求學時曾是校隊代表，前者更是游泳教練，賽前已被看高一線，視為奪金希望。女子組方面，游泳健將何泳芍擅長自由式、蛙式及背泳，被旁述蔡曉慧認證其實力達專業級水平，至於郭柏妍亦為觀眾帶來驚喜，表現亮眼。

不過今次大戰，想不到成為藝人間「內戰」，一眾女星竟然令人有「驚」喜，當中何泳芍（Honey）落完水後，真係Honey變「姐姐」，甜美笑容及濕髮，加上黝黑嘅膚色，真係好有「融入家中」feel，未知收工後係咪去中環同姐妹Picnic呢？而同樣甩晒妝、甚至都唔知有冇化妝嘅彭慧中，好彩靠33C上圍搶鏡，令一件頭泳裝變Deep V；話晒係港姐季軍嘅郭柏妍，估唔到落咗水後，個樣純過泳池水，至於林凱恩個妝叫做冇乜點甩，但佢件大媽泳衣出晒事，真係好pure好true囉！

男子組方面，可謂各領「峰」騷，個個大晒肌肉同排骨之餘，孔德賢以螢光藍「激凸」應戰，今次真係「不德鳥」，相反身形大大隻的盛勁為，唔知點解佢由三維空間，跌咗落二維空間，效果略為「平面」，呢個「消失鳥」效果，唔知佢見到同場嘅孔德賢後，會唔會變做「憤怒鳥」呢？

節目播放時將由鍾志光、崔建邦、朱凱婷及陳庭欣擔任主持，並由林盛斌、張秀文、黃庭鋒及戴祖儀任直擊報道員，為觀眾全程直擊參賽藝員前參賽時的即時感受。