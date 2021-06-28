林作鍾培生又出口術！張致恒大J激戰贈興

藝人林作與鍾培生的「百萬擂台戰」將於9月18日於九龍灣E-Max舉行。兩人今日（28日）出席記者會，席間大會公布張致恒將會與網絡紅人大J對戰。

沒有到場的張致恒拍片表示是第一次上擂台，希望大家看到他改變的決心，近期除練拳，亦跑步練氣及減磅，又多謝太太、屋企人的支持，否則沒有勇氣上擂台。

林作與鍾培生在台上繼續舌劍唇槍，林作指近3個月不斷接受拳擊訓練，狀態與之前大不同，過去每星期日也會與比鍾生勁的拳手打比賽，累積了很多實戰經驗，不同鍾生在自己的後花園「閃下閃下」，他笑說：「我就等同佢2個月用咗三盒condom，快速地累積咗好多實戰經驗，依家感覺唔同晒。佢對我一個下線都畀人打到熊貓眼，到時就畀我打到變豬頭。」

鍾培生則指今次舉辦拳賽，目的是要替天行道，因林作經常在網上抽水，近期除了抽一位足球員水，更抽港姐水，到時會打爆他的嘴。林作女友裕美到場支持，林作抱起女友展示實力，他笑說：「好滿意依家身形，直情係打死人，相當有信心，可以即刻打。」

問到裕美可滿意男友的身形？她笑說：「由上而下都可以再勁啲，算係咁，近期佢練拳練到忘我，返到屋企都唔同我傾偈。」林作指不少朋友來棒場好似七仙羽等，媽媽則未知會否到場，他笑說：「七師傅話會嚟現場作法，但唔知係幫我定想整死我，哈哈。」