歌神張學友唱好奧運　講心唔講金！

東網日前率先披露有線電視、香港開電視、香港國際財經台破天荒邀請到「歌神」張學友獨家獻唱「2020東京奧運」主題曲《堅持的意義》，更是他繼2015年為電影《赤道》唱主題曲後，事隔6年再開金口唱粵語主題曲。

主題曲今日（28日）舉行MV首播會，多位高層郭子健、陳永孫、陸偉棋、曾醒明等出席力撐，雖然學友未能現身活動現場，但仍非常有心預先錄定訪問片段，他表示本想跟運動員打氣，剛巧收到有線電視邀請，覺得非常之有緣分，之後同音樂班底又夾得好好，相信透過主題曲起到打氣作用：「呢個係我最新嘅動向，疫情影響之下，好多嘢都唔係好容易做，所以暫時都冇乜新計劃。」

他又謂今屆奧運是歷年以來最特別，因為碰上疫情，若運動員缺乏心理質素，相信都好難去應對：「6月幾錄歌，到呢分鐘都仲未知係咪做得到，希望佢哋以堅持嘅態度去面對。」除了他最愛的網球賽事，還對游泳、田徑、馬術賽事有興趣：「之前香港有馬術隊有參加都有睇，始終有香港人，就想坐喺度睇，精神上可以支持佢哋。」最後，學友對鏡頭跟香港隊及中國隊的健兒加油打氣。

另外，一眾高層事後受訪，郭子健表示其集團好重視4年一度的奧運盛事，對今次成功邀得歌神「出山」深感榮幸，問到是否花上天價酬勞才成事？他笑說：「大家都對呢個問題好有興趣，但係商業秘密，總之唔係錢嘅問題。（點打動學友？）佢同公司嘅理念一致。」而曾醒明就表示主題曲除了會在不同平台播放之外，亦會於商場大螢幕、流動宣傳車，走訪港、九、新界各地，全天候由早到晚播放，勢必掀起奧運熱潮：「唔係銀紙買到番嚟！係無價寶！」

講到另外兩間電視台，無綫及ViuTV分別出動《聲夢傳奇》導師、參賽者及MIRROR應戰，陳永孫指是百花齊放，郭子健續說：「好榮幸我哋係第一個電台率先去做到首奧運主題曲，係有天大嘅面子先同到學友合作，好多謝各方面支持，對其他電視台陸續有主題曲，覺得對行業係好事。」