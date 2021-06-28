本日日本：入住人魚公主房　感受閃閃海底世界

很多小朋友看過迪士尼的《小魚仙》後，都渴望成為人魚公主。想帶小朋友去感受海底人魚世界的話，現在有機會啦！位於名古屋的THE STRINGS HOTEL NAGOYA由即日起至8月31日推出「人魚的Jewelry Collection Room」住宿Plan，入住的主題房以「人魚公主向你展示收集回來的珠寶」為概念，房間布滿珊瑚和魚的閃閃生輝圖案，充滿夢幻感覺。住宿Plan還包括在房間率先享用7月1日起於酒店1樓N.Y. Lounge登場的 人魚主題甜品。而為了令住客更能感受房間的浪漫情調，住宿Plan特別讓住客可提前於13:00 Check-in，而且更送上甜品造型的蠟燭，大家於房內點燃的話當堂更富情調。除了住宿Plan，另設於房間享用下午茶的4小時Plan，啱晒打卡！住宿Plan收費每位15,400日圓起（約HK$1,093），1日4組限定個室下午茶Plan每位7,250日圓（約HK$515）。

THE STRINGS HOTEL NAGOYA．人魚的Jewelry Collection Room

日期：即日至8月31日

地址：愛知縣名古屋市中村區平池町4-60-7