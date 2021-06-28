夫妻嗌交會寫落日記！張寶兒：老公睇會好開心

藝人張寶兒、陳曉華、謝嘉怡、何依婷、丁子朗及余德丞出席明珠台《光影時刻星期日》記者會，前者對於早前於網上頻道分享首次揸棍波車片段，惟她顯得雞手鴨腳，非常搞笑，問到是否未能應付？她笑說：「慢慢進步中，因為老公（袁偉豪）架車嘅離合車比較重，所以未習慣。（老公會唔會驚咗借車畀你揸？）佢係唔係都驚，車係佢另一個老婆。（呷醋？）識佢第1日已經知。」更指袁偉豪揸車時非常嚴謹，問到教揸車時會否責罵她？寶兒說：「佢係語氣重啲，不過唔係罵，記得考棍波牌同電單車牌時，佢都想跟我後面睇，但畀教練拒絕，因會咁做會令我好緊張。（你考棍波係咪想送外賣？）我要追佢嘅老車牌數目，依家已經追平，不過佢近來想考埋巴士牌，想體驗開大車嘅感覺。」

談到袁偉豪主演的新劇《刑偵日記》已於內地平台播出，寶兒指父母已追住睇，老公於拍攝期間也有分享其角色感受：「我喺英國讀心理學都有接觸催眠師，所以都有同佢傾吓！」提到剛才於台上透露平日有寫日記習慣，問到與老公嗌交時可有節錄？她笑說：「有記低㗎！所有重要嘅嘢事都記低。（日記唔上鎖係畀老公睇？）佢都唔鍾意睇字，不過如果有心意去睇，我都開心嘅。」