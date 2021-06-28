10分鐘售罄門票！獨立歌手Tyson Yoshi完成首個演唱會

獨立歌手Tyson Yoshi日前一連兩日（25及26日）於九展完成首個Mini Live，身兼製作導演的Tyson力邀著名藝術家Chino Lam以及創意單位攜手設計一枚大型舞台，務求為觀眾帶來加倍震撼視覺的演岀效果，錄得「十分鐘售罄所有門票」的熱搶盛況，吸引圈中藝人Super Girls成員李靜儀（Heidi）、ERROR成員193與保錡、DJ梁文禮等捧場。

當晚Tyson以首本名曲《TO MY QUEEN》在一遍歡呼與尖叫聲下正式掀起序幕，今次演唱會有別於過往，他定意通過原聲音樂Acoustic作為是次演岀，先與近日為姜濤擔任製作的新進音樂人Gareth.T合唱《刻在我心底的名字》，後邀請結他樂手Teddy Fan一同重新編制及演繹歌迷們熟悉的作品，如《STERESS OUT》、《B.A.E》等。更在演繹出《SOMETHING》時，邀請了此歌的MV女主角、有「港版周子瑜」之稱的人氣網絡女神Jeannie（吳家忻）驚喜現身，Jeannie特意穿回MV的裙子舞台上與Tyson合唱，把場內熱切氣氛推往無比高漲。

走紅港台兩地的兄弟組合TIAB & LEWSZ出場時，TIAB更與Tyson合唱《RIGHT HERE》令場內所有觀眾站起來大合唱，演唱會最後和Madboii合唱《I DON'T GIVE A》亦間接為「HI I’M BACK」MINI LIVE 畫上完滿句號。