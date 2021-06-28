S21奧運紀念版　水貨極速抵港

全球運動盛事將於東京舉行，作為大會贊助商之一，Samsung每屆都會推出特別版手機，今屆亦不例外，日前便夥拍NTT Docomo發表Galaxy S21奧運紀念版，雖然只限日本獨家上市，但水貨已火速抵港，同大家睇吓有咩特別！

作為奧運紀念版，新機用上海洋藍機身，鏡頭模組則是金色，2色強烈對比下，較原色更為搶眼。機背除印有Galaxy及NTT Docomo商標外，還印有奧運5環Logo，別具紀念價值。開啟手機會找到專屬Wallpaper及《Olympics》官方應用程式，用戶更可把東奧吉祥物設為鎖定畫面。至於規格，則跟原裝S21相同，包括6.2吋FHD+屏幕、6,400萬像素3鏡頭及Snapdragon 888處理器等。

據返貨的先達三禾電氣表示，今次來貨數量不多，頭批容量為8GB RAM及256GB ROM，約賣HK$8,700左右，有愛就衝啦！

同場加映︰遊戲同期推出

除了手機，PC版的2020東奧官方遊戲《2020東京奧運 The Official Video》近日亦於Steam正式推出，作品收錄了田徑、游泳、球類等20種競技項目，並忠實呈現新國立競技場及東京水上運動中心等競技場面貌。玩家可創造虛擬人物出賽，遊戲同時提供超過100種服裝供替換，帶來多樣化的視覺效果。