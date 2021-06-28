MR-G 25周年版「華婆娑羅」　武士魂再現

一個手錶系列可以紅足25年的確唔容易，更何況MR-G貴為G-SHOCK旗下最頂級系列，手錶設計一直採用日本傳統工藝做主打，定價高及產量少，讓每枚MR-G作品都成為錶迷最想入手的夢幻之作。今年，正是MR-G系列誕生25周年，因此品牌特別推出產量僅400枚的紀念限量款式MRG-B2000BS-3A「華婆娑羅」（Hana-Basara），用上登峰造極的金屬美學去展現日本武士的破格精神。

於日本戰國時代，當時武士偏好獨一無二的盔甲，這批追求大膽風格的將軍被稱為「婆娑羅武將」，當中「婆娑羅」一字於梵文中就代表鑽石。今回MR-G最新之作取名為「華婆娑羅」，其「華」字正是代表華麗耀目之意。錶圈採用比純鈦物料堅硬4倍的COBARION打造，更參照寶石切割技術作藍本，由技藝精湛的寶石切割大師小松一仁親自主理。這位「華真珠」（將鑽石切割技術運用到珍珠之上）創造者運用極為複雜的鏡面金屬切割技藝，以人手方式精準控制錶圈的打磨角度及範圍，創作出質感極致奢華並有豐富層次感的錶圈。

錶殼及錶帶部分就以DAT55G鈦合金製成，比傳統純鈦物料堅硬3倍，錶殼更加入棕色電弧離子電鍍AIP（Arc Ion Plating）技術處理，讓其耐磨程度大幅提升。另錶帶及錶背位置則用上類鑽碳塗層DLC（Diamond Like Carbon）搭配傳統鐵色（藍綠色），營造出如同武士刀刃及盔甲的鐵鏽顏色，令金屬外層硬度加強的同時，也為手錶帶來更獨特神秘的色調。錶盤設計以「婆娑羅武士」華麗盔甲「鏈甲」（Kusari Katabira）為靈感，中央刻上編織暗紋圖案，邊緣則鑲有折扇切割面作裝飾，金色時間刻度採用納米技術加工而成，設計呼應武士彎刀，將精湛的日式工藝細節一一融入這枚25周年特別版MR-G「華婆娑羅」之中。