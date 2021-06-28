晒Andi艷照控訴　吳綺莉心痛卓林慘被犧牲？

藝人吳綺莉同女兒吳卓林關係時好時唔好，同「新抱仔」Andi關係更加係麻麻，曾經公開寸爆Andi唔做嘢，要靠卓林養！而2020年1月時，卓林同Andi被影到喺街邊窮捱三文治，仲入住尖沙咀嘅廉價賓館，生活窮到燶，至今差唔多一年已經冇卓林嘅新消息。

雖然吳綺莉同女兒關係緊張，但佢仲係心繫對方，上年11月卓林21歲生日時，吳綺莉都有發訊息祝賀，但卓林只係已讀不回，可見兩人關係仲係麻麻！今日（28日）吳綺莉突然喺社交網上載3張截圖，相片中一名女子着住性感衣物，擺出大膽動作Pose，畫面令人咋舌，其實相片係Andi喺2017年時上載。而吳綺莉呢個post，令好多朋友或網友留言問係咪放錯相上網！

吳綺莉意有所指咁留言：「感謝您，用人的生命去換取你的得着，感謝您的教導，感謝天父、感恩每一天。」話有玄機，尤其「生命去換取」的字眼，明顯是指有人利用女兒卓林，並要她以「換命」方式來犧牲自己，從中獲益。由於其發文令不少網友關心卓林的近況及安危，吳綺莉接受東網訪問時表示：「純粹係發洩，見到啲相靚咪分享吓囉！」

近年已很少主動提及卓林的吳綺莉，把思念愛女之情寄託在寵物及植物上，同時令其獨居生活可叫作有多一點色彩，而她更常常有感而發，認為動物及植物是最忠誠及有良知。日前她上載貓咪相及植物照，並先後留言：「雖然他們不懂說話，但是動物是最忠心最善良的一群，珍惜牠們對你的信賴，無論任何時候都不能放棄他們。」、「人其實得一種，只是看你剩下的良知有多少。」