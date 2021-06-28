鄭欣宜Serrini一拍即合　坐叮叮𥄫靚仔

歌手鄭欣宜新歌《先哭為敬》，據悉原本為一位男歌手寫，因緣際會被她選中，由於獨唱版反應好，再下一城，邀請Serrini來一個合唱版《先哭為敬 （尾班車 Version）》，並包了一架電車遊叮叮河拍MV。

今年元旦，她與Serrini在頒獎禮同場後引爆網民熱話，紛紛留言望她們合作演出。其實早在去年欣宜加盟寰亞時，已主動向公司要求與對方在音樂上合作，期待擦出火花，果然在公司積極牽紅線下，如願以償，她非常開心。

欣宜透露由收Demo到拍MV前，與Serrini一直都只是「網友」，她說：「我有睇Serrini嘅演出和MV，好鍾意佢嘅歌聲和風格，感覺我同佢好似來自同一塊料子裁出嚟咁，又各有風格，但又好夾，所以我同公司講好想同佢合作，終於等到佢嘅Demo，一聽就好鍾意。可能唔輸得嘅性格，見到『男人歌』三個字就偏要唱。」

合唱版MV拍攝當日，作曲人HimHui彈結他，填詞人黃偉文探班打氣，欣宜心情大好，未埋位時扭腰跳舞又風騷向途人揮手，拍照時攞甫士任影唔嬲。Serrini初時比較含蓄，但電車駛到跑馬地在運動場附近時，欣宜與她手指指又細聲講大聲笑，原來她們在𥄫靚仔。

欣宜一見面就讚Serrini：「好羡慕佢條腰，我冇呀！」Serrini反讚欣宜皮膚好靚和佩服她的自信，欣宜坦言：「我試過素顏戴帽，以為無人發現，結果一樣被人認出，咁算啦不如我擺埋甫士，最緊要影得我靚啲！」講到「哭」，她們異口同聲表示大個女，不隨便流淚。