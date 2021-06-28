內衣誘惑　慾望大爆發

正所謂牡丹雖好，亦要綠葉扶持，女優嘅身段幾咁火辣曼妙都好，睇得多都會覺得悶。AV業界資深人士神仙乙表示認同，所以推介欣賞日本AV嘅內衣誘惑系列，當中嘅女優身材一流，配埋色彩鮮艷嘅內衣襯托，視覺刺激更為強烈，激戰時令畫面更加豐富添！

貼身指導

喺犬出品嘅《想吃的她和被吃的我》中，剛剛踏足社會嘅新紮打工仔大雄，喺一間內衣公司做文員，面對巨乳上司稻場琉花相當怕醜，不過琉花卻對大雄特別照顧，更會身貼身咁指導對方。為咗令大雄對女性內衣更加了解，琉花慢慢解開外衣畀大雄欣賞，更加叫佢用手觸摸一番，搞到兩人都慾火高漲，琉花採取主動用口舌技術招呼大雄，繼而埋身肉搏激戰起嚟。之後，琉花接連換上不同內衣同大雄連番「上課」，等佢對內衣嘅了解逐步加深。

巨乳推銷

喺Fitch推出嘅《I Cup高級內衣推銷員的誘惑促銷術》入面，凜音桃花係一位高級內衣推銷員，主動上門向客人介紹精選貨品，佢推銷有秘訣，就係專揀老婆唔喺屋企嘅男客人做對象，對方見桃花咁索就梗係立即招呼入屋，之後佢就開始介紹各種內衣，更做埋模特兒，畀對方睇晒佢副巨乳身材，仲會大送秋波，搞到對方神魂顛倒兼慾火高燒，呢個時候桃花會主動用身體幫對方降火，而高潮過後，對方自然會大破慳囊買晒啲內衣啦！

忘我激情

Prestige推出嘅《絕頂內衣高潮》，講述涼森玲夢身材纖巧婀娜又曲線誘人，加上肌膚鮮嫩無比相當吸引，為咗增加吸引力，每場床戰都會換上不同內衣上陣，而男優好多時只會輕輕將內衣褲拉開，繼而進行激烈床戰！有性感內衣點綴，令玲夢同男優嘅互動場面變得更有美感同刺激感，男優嘅雄風亦變得更加強勁，兩人愈砌愈激烈，更愈來愈忘我，強烈嘅快感令冷艷嘅玲夢興奮到面容扭曲呀！

簡評

女優着上性感內衣之後，巨乳被一托一擠，即時變得又挺又飽滿，誘人指數倍增。喺3部作品中，本仙最鍾意稻場琉花主演嘅《想吃的她和被吃的我》，原因係琉花對H奶相當吸引，配埋不同內衣就更加令人興奮，演出亦將小惡魔風格表露無遺。另一個原因係導演拍攝時會影吓小鮮肉男優嘅表情，唔會淨係影住琉花，搞到好似做獨腳戲咁，令劇情交代得更清楚，觀眾自然睇得更投入。