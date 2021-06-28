不甘竇靖童變爛片王　趙薇冒死闖西藏加持

天后王菲女兒竇靖童首次擔正的電影《只是一次偶然的旅行》，在內地上映8日票房仍未突破百萬人民幣，有網友留言嘲諷：「童童大有可能跑贏實力派的劉濤，因前輩的《空中之城》收107.5萬人民幣（約129.3萬港元）票房，以童童現時的走勢，估計將成『爛片后』！」《只》片上映至今天（28日）終於「吐氣揚眉」，票房達人民幣100.4萬（港幣約121萬），還欠約7萬人民幣就可超過劉濤，不用做「爛片王」！

和王菲友好的趙薇，之前已替「世姪女」童童唱好《只》片，親自寫影評力撐，未知是否見票房麻麻，立刻再發功，親自為童童加持發力！近日有網友於北京機場「野生捕獲」兩人，見她們在櫃台前「雞啄唔斷」傾不停，並估計她們是巧合遇見。但其實她們是一同出發到西藏拉薩，同行更有一大班工作人員，今日（28日）再有網民分別於拉薩機場及當地的餐廳遇見她們，見竇靖童隨身孭住樂器，網民猜測趙薇此行是為竇靖童拍攝MV。

而有網民見到趙薇的食相後，笑指「要怕新戲了，她可要少吃點」，而在場野生捕獲的網友即護航：「她很瘦，比鏡頭上更漂亮、更瘦」。同時有網友讚趙薇夠義氣，為支持「世姪女」童童，即使可能冒着有高山反應，再一次經歷「生裏逃生」也在所不持，因早年她到西藏拍攝《畫皮2》時，曾出現高山反應，她事後上載因高山反應而令嘴唇發紫的相片及留言：「簡直有死裏逃生的感覺。所有不好的可怕的高原反應如期而至，腦袋疼的像在彈皮筋，呼吸著稀薄的空氣，大半夜的各種藥啊劑的招呼起來！」