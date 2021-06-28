刑偵鬥大叔｜王浩信勾義嫂被捉姦　黃德斌向Edan示愛

無綫劇集《刑偵日記》與ViuTV《大叔的愛》今晚齊齊首播，兩台劇集正面交鋒。

「BL劇」《大叔的愛》首集講到結婚20年的黃德斌中途轉基，原來一直暗暗戀下屬呂爵安（Edan），多番暗示試探後，終於按捺不住「少女心」，準備好玫瑰花，在摩天輪下示愛，Edan被嚇得目瞪口呆。德斌豁出去「懷春少女」的演繹，HeHe味滿滿，搞笑又神似，與過往硬朗形象大不同，相當突破。

另一邊箱，Edan則與盧瀚霆（Anson Lo）由同事變成同屋主，發展成「同居關係」，Anson Lo慢慢對Edan暗生情愫。在新一集預告中，Anson Lo更衝入洗手間向正在洗澡的Edan有所表示，Anson Lo對Edan的愛浮面，新一集將講到Edan受傷送院，德斌與Anson Lo 緊張陪伴，迅速發展成微妙的三角關係。

無綫劇集《刑偵日記》集合影后惠英紅、視帝王浩信好戲之人，單看兩人演技已經值回票價。浩信首集出場狂晒「麒麟臂」，更膽大包天「勾義嫂」與傅嘉莉激咀，但緊急關頭卻被捉姦，她僅以毛巾蔽體爬窗逃走，既驚險又性感養眼。而惠英紅的神級演技，一個眼神已足夠令人心寒，戲味極濃。