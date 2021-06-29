【是日通勝】（一點居士）

辛丑年五月二十戊申土滿日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：上午3時至5時、下午1時至3時

宜：嫁娶、移居、開業

忌：安床、置業、開倉

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、3、7、9

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座

平日跟身邊人疏於溝通，有可能因小事起衝突。

金牛座

日常開銷逐漸增加，宜量入為出，以免財政受壓。

雙子座

工作運上升，處事精準到位，毋須別人在旁提點。

巨蟹座

順利把棘手問題解決，舒一口氣，橄欖綠助開運。

獅子座

迎來忙碌一天，精力差不多耗盡，只能見步行步。

處女座

異性緣不錯，單身者多曝光，有望遇上心儀對象。

天秤座

雜務纏身，有點不知所措，重大事勿自作主張。

天蠍座

幹勁十足，即使日程表被填滿，也不覺得疲累。

人馬座

做事慢半拍，給自己帶來不便，心情變得更差。

山羊座

很多事等着你處理，卻因為共事者拖後腿而氣忿。

水瓶座

心裏有些解不開的疑團，處事效率遠低於預期。

雙魚座

運勢一般，做事要務實，勿對結果抱太大期望。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）猴 事業旺

（跌）狗 易出錯

鼠

感情運平平，溝通與關懷是扭轉劣勢的關鍵。

牛

經常發脾氣不利身心健康，宜好好控制情緒。

虎

是日沖煞，財運一般，處理投資要做好規劃。

兔

多勞才會多得，但小心破財，勿借錢給他人。

龍

很多事要處理，煩惱不已，幸獲另一半鼓勵。

蛇

卸膊沒好處，你的人格更會受到身邊人質疑。

馬

桃花運稍遜，對伴侶缺乏信任，易引起爭執。

羊

被繁瑣的公務纏擾，切勿為此犧牲休息時間。

猴

事業與財運皆上升，甚至有機會升職加薪。

雞

精神不錯，思路清晰，沒有事情需要你操心。

狗

喪失了平日的熱情，工作容易分心或犯錯。

豬

幹勁十足，處事一絲不苟，敢於接受挑戰。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

面形的特性與職業

在面相學上，有面形的五行，而五官也有五行的分類，今天先跟大家分享一下面形五行的特性及夾配的行業。

水型面：面形圓潤多肉，豐厚飽滿，擁有此類面形的人，思想敏捷轉數快，機靈跳脫，做事圓滑，懂得變通，縱使遇到問題，也能樂觀面對。由於交際手腕圓滑，適宜做公關、娛樂、零售等對人的工作。

木型面：面形窄長，近似馬面，思想多，心思細密，喜研究，這類型人有修養、有文采、有秀氣，所以多為學者。由於愛思考，所以適宜從事創作設計這類天馬行空的行業。又因為熱衷追求學問，適宜從事教育工作。會計丶技術性行業也是可取的。

火型面：面尖、頭尖、顴骨露，擁有這面形的人喜怒形於色，性格鮮明，不會轉彎抹角，做事速度快，屬於行動型的人，所以過於靜態的文職工作不太適合。火型人對藝術的靈敏度高，所以適宜從事畫畫、攝影、美容、化妝、廣告媒體等屬於美感的工作。

土型面：皮肉厚實而帶些少粗糙，擁有這面形的人，個性實際理性，保守而不喜變通，屬於踏實的一群，一份工作可以從事多年，所以任職政府或大型機構就最為適合，文職及管理也是恰當的。

金型面：面形帶四方，骨肉均稱，輪廓鮮明。金型面人性格硬淨，有鬥心，不容易服人，做事有原則，遇到問題不易妥協，所以很多企業家也是金型面，靠自己創業，白手興家，銀行界、金融界、法官、律師等行業都非常適合。