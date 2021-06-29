粗口女王揭秘！清純歐陽娜娜原來係臭四？

最近有內地娛樂幕後工作人員大數圈中嘅「粗口女王」，榜上有名者除有近期負面新聞纏身嘅鄭爽、有話直說嘅那英、有捲入逃稅風波嘅范冰冰外，最令人感意外係，連今年只得21歲，被譽為天才大提琴家嘅歐陽娜娜都有份，至於4位現任及過氣女神係咪如傳聞中咁「粗口爛舌」，就信不信由你喇！

有爆料幕後人話，曾經同「清純有仙氣」嘅歐陽娜娜合作過，佢話娜娜外表係個好有修養嘅可愛小天使，不過私底下佢係不折不扣嘅「臭四」，話佢當身邊嘅工作人員，尤其當小助理係「出氣袋」，嗰位幕後人仲爆Seed話：「娜娜脾氣差，是屬於有機心的女孩，她曾因工作不順利，或者是在舞台上面表現不好，受到網友負評，就會將怨氣發洩到身邊工作人員身上，說話很粗魯，跟台上的她很不一樣。」亦因為佢嘅小姐脾氣，之前合作嘅工作人員相繼離職。

而另一位就係捲入搵代母借肚生B兼棄養仔女風波嘅「前女神」鄭爽，爆料者數佢外表係單純又活潑嘅可人兒，不過私下都係說話粗俗，笑佢係真「偽人」：「她前度張恒公開了她的錄音，錄音中她經常說髒話，其實她不是只在激動時才如此，私下也是這樣跟人說話。」

第3位則係內地「大姐大」那英，據爆料者稱雖然佢真係好爛口，但勝在從不「偽裝」，真正係女漢子，除咗喺鏡頭前或開演唱會先會收斂，同工作人員溝通都會加「助語詞」，不過佢並無惡意，所以身邊人早已習慣，但有傳有次喺記者會被問同富商傳緋聞時，阿姐佢非常唔like，同傳媒講：「傳聞很無聊。」但當傳媒離場後，就背住人鬧人係「傻X」！

第4位則傳係有「范爺」之稱嘅范冰冰，話有次佢同雜誌做訪問，回顧佢辛苦經營嘅演藝事業，有記者問佢成名路上夾雜大堆負面新聞，佢就寸嘴話：「如果你的工作做得出成績，别人看到你對這行業的誠意，那就可以告訴大家說，這些新聞都是屁。」不過相比起嗰啲「出口成文」嘅女星，冰冰講「屎尿屁」都算係斯文人！