東方日報C1：彭慧中素顏變晒樣　何泳芍出水芙「傭」

無綫因應「東奧」舉辦《明星運動會》，當中的游泳比賽日前舉行，一眾女藝人「真面目」較賽果更吸睛！何泳芍被指似外傭，林凱恩泳衣Look似大媽，彭慧中素顏被指幾乎認唔出！不過她們不介意被批評，認為努力比賽必定得到大家認同。

女星郭柏妍、何泳芍（Honey）、林凱恩、劉溫馨及彭慧中等，參加《明星運動會》的游泳比賽，絕對有姿勢有實際。游泳健將Honey擅長多項泳式，被旁述兼「香港女飛魚」蔡曉慧大讚其實力達專業級水平。

參賽女星放下平日濃妝打扮，幾乎清一式素顏上陣，「真面目」無所遁形！不少網民指她們齊齊跌Watt，尤其彭慧中、Honey、林凱恩及郭柏妍等慘被指「認唔出」！林凱恩的「大媽泳衣」超級出事；擁古銅色肌膚的Honey被指似「融入家中的姐姐」；彭慧中被指妝前妝後兩個樣，幸而她晒「線頭」挽回分數。

劉溫馨：呈現另一美態

對於網民抵死留言，一眾女星EQ極高，大方回應。Honey表示：「我相信觀眾會認同我哋嘅實力同努力，而唔係將注意力集中喺我哋嘅外表，如果化晒妝去游水仲唔合理啦！」劉溫馨表示：「任何人好投入咁去做一件事已經好靚，我哋大家雖然冇乜點化妝，但絕對呈現出另一方面嘅美態。」至於林凱恩說：「我怕凍，所以咪着成咁囉，其實都有晒腿㗎！無綫女藝人個個皮膚都好好，嗰日我化咗基本底妝，但游多幾次已經甩咗好多。」郭柏妍強調自己全程素顏，擔心化妝會溶眼線，加上希望專心比賽，為團隊爭光。

林凱恩克服心魔

為了今次比賽，一眾靚女要克服心理障礙及困難重重。林凱恩表示：「6年前我選港姐嗰陣，參加水運會時遇溺，今次報名嘅時候，經理人堅決反對，但我好想完成之前未完成嘅賽事。陰影一定有，不過我搵咗教練操水，成功克服。」Honey則表示：「我求學時操水10年，但已經冇操超過10年，為咗今次比賽操番2個月，點知比賽當日，我凌晨4點已經起身開工，跟住直踩去泳池應戰。以前因為身高限制，放棄咗游水，一直覺得浪費咗雙親栽培，希望今次成績令佢哋開心，所有金牌都屬於佢哋嘅。」

而郭柏妍表示：「自己讀書時經常游水，但係中學畢業後就停咗，嗰日比賽好似返番去學校水運會咁。依家疫情做少咗運動，藉住呢個比賽可以做番多啲。」

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