本地遊添新元素　助疫後吸旅客

【特約報道】作為國際大都會，本港一直深受外國商務客及團體客歡迎，惟疫情來襲，來港旅客幾近絕迹，有旅行社因此生意全失，幾經轉型，將目標客戶轉為本地旅客。旅行社負責人表示，由過往於空中酒吧舉辦公司派對轉為現時帶團參加本地手作工作坊，轉變可謂不少，可幸這種要「落手落腳」的旅遊體驗大受本地人歡迎，生意漸有起色，加上政府政策上的大力支持，成功開發新的旅行路線。

「公司本身主打做跨國公司客戶，所以受疫情影響真係好大。」Liberty HK經理侯小姐（Portia Hau）指，在疫情前，客戶多為外國來港的公司團體，大多是舉行公司旅行或來港開會順便遊覽本港，一般逗留數天，公司會為客人安排酒店住宿和活動，「會安排一啲大眾化啲，適合一班人玩嘅活動，例如幫佢哋包一間酒吧搞公司活動，又或者幫佢哋安排睇Rugby 7等等，都係一啲好啱公司團體嘅活動。」

好景不常，疫情肆虐後，旅行社不得不改為經營本地遊，惟這些活動根本不適合本地客人，「去酒吧去睇波呢啲香港人本身自己都識去，我哋就諗有啲咩係香港人本身會少玩啲少去啲呢？」幾經探索，旅行社終推出體驗式的一日遊路線，目標客戶是本地機構和公司，重點行程之一是製作本地手工氈酒的丹丘蒸留所，而且不只是去看一看，而是親自參與45分鐘氈酒品酒工作坊，學習品嘗氈酒，以及如何在家中製作雞尾酒的方法，「好多客人反應好好，因為佢哋之前無聽過原來有個咁嘅本地品牌，更加無諗到自己都可以親手製酒，覺得好新奇。」

另一個大受歡迎的行程是南豐紗廠，Portia指，這幢60年代昔日叫南豐紡織廠的建築物，很多香港人都會經過但可能未有細心留意，紡織廠活化後現時成為一個集創新產業和當代文化藝術的全新空間，擁有多間獨立手工藝品商店及工作室，場內的六廠紡織藝術館更會籌辦各類與紡織業相關的文藝展覽及共學計劃，「好啱香港人去，除咗買到本地手工嘢，亦都可以了解到60年代至今紡織業甚至香港嘅變遷。」

事實上，政府亦不乏政策配合本港旅行社轉型，Portia指，公司本地遊路線於香港旅遊發展局「賞你遊香港」計劃推出後大受歡迎，報名名額很快便爆滿，除了幫助生意回升，公司亦有做資料搜集研究其他本地遊路線，待疫情過後推出予外國公司團體，例如行程包括壁畫村、寺廟書院和本地農場等，「外國客人最鍾意有東方元素同文化嘅行程，去圍村睇啲古老建築一定會好受歡迎。」